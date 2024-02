FIRMA ATTESA. Orro prolunga fino al 2026 con Milano. E domani il big match contro Conegliano

Alessia Orro, capitano dell’Allianz Vero Volley Milano e palleggiatrice della Nazionale italiana, ha rinnovato il suo accordo con il Consorzio Vero Volley per le prossime due stagioni sportive, fino al 30 giugno 2026. "Sono molto contenta di continuare il mio percorso insieme all’Allianz Vero Volley Milano. Qui ogni anno si lavora per arrivare sempre più in alto e di cui sono onorata di essere il capitano". Orro ha vinto con la squadra lombarda la CEV Cup 2021, nella quale è stata anche eletta MVP della finale. Domani Milanosfida Conegliano, nel big match della sesta giornata del girone di ritorno. A.G.