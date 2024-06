Futura Ceparana in Coppa Liguria. Semifinale contro la Normac Vgp

Dopo più di un mese di sosta, a conclusione della stagione pallavolistica regionale, oggi pomeriggio si disputerà la fase finale della Coppa Liguria femminile che vedrà il Futura Ceparana, unica compagine del Levante ligure ancora in gioco, impegnato in semifinale contro le genovesi della Normac Vgp in una gara secca in campo neutro. Sarà una partita molto difficile per le ragazze di coach Simoncini che se la vedranno contro un club che ha il dente avvelenato per: aver mancato di un soffio la promozione in B2 a favore del Celle Varazze con un distacco in classifica di un solo punto e per la contemporanea retrocessione dalla B1 della prima squadra. I precedenti tra le due formazioni nei recenti play-off hanno visto la vittoria della Normac sia a Genova che a Ceparana in due match abbastanza equilibrati. Le bolanesi hanno proseguito gli allenamenti per questo rush finale ed hanno recuperato la centrale Barletta che si era infortunata a Diano Marina.

Appuntamento dunque oggi alle ore 19 al "Paladiamante" di Genova Bolzaneto dove qualche ora prima si giocherà anche l’altra semifinale tra Vasco Lanfranchi e Albaro volley. La finale sarà prevista domani alle 16 sempre al solito palazzetto.

Ilaria Gallione