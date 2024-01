Futura si riscatta nel derby, Lunezia battuto

Lunezia Volley

1

Pallavolo Futura

3

(25-22; 20-25; 23-25; 23-25)

LUNEZIA VOLLEY: Ruffini 3, Poli 1, Aldovardi 5, Bencaster 4, Quartieri 9, Malaspina 2, Castagna 19, Benettini 17, Mozzachiodi libero; n.e. Giangreco e Poletti. All. Martinelli; vice Menconi.

FUTURA CEPARANA: Amendola 1, Battistini 5, D’Ascoli 16, Barletta 12, Morghen 13, Rossi 13, Rapalli 7, Pascucci libero. All. Simoncini, vice Cozzani

Arbitri: Portaccio

SARZANA – Derby vittorioso per la Pallavolo Futura che dopo un lungo digiuno di oltre due mesi riesce a muovere la classifica, raggiunge la terza posizione e mantiene avvincente la corsa ai playoff. Il match inizia bene per le sarzanesi che vincono il primo set, partendo a mille e mettendo in difficoltà le ragazze di Simoncini soprattutto in ricezione. Nel secondo parziale le ospiti, decisamente più concentrate, pareggiano i conti. Nel terzo set qualche errore di troppo delle sarzanesi consente al Futura di chiudere sul 23-25. Nell’ultima parte della sfida meglio le ceparanesi che, però, vengono, raggiunte da un Lunezia grintoso che punto su punto raggiunge la parità, rendendo il finale degno di un bellissimo derby (23-25). Da sottolineare la prova di Rapalli, nel ruolo di banda e delle centrali Morghen e Barletta che, benchè reduce da qualche giorno di febbre, ha dato un ottimo contributo.

Risultati serie C femminile: Normac- Acli Santa Sabina 0-3, Albaro-Campomorone 3-0. Riposava: Admo. Classifica: Albaro 26, Acli S. Sabina 19, Futura 18, Campomorone 16, Admo 15, Lunezia 5, Normac 0.

Ilaria Gallione