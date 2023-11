Gabana e la grinta giusta: "Ci serve soltanto tempo"

Nessun giocatore, ma Giulia Gabana in conferenza stampa. Col sorriso sulle labbra nonostante la sconfitta e con parole di conforto e di conferma per la squadra e lo staff tecnico: "Merito alla Lube – esordisce la presidente – ma noi stiamo dando molto, ci stiamo allenando molto bene e lo staff sta lavorando molto bene. Le mancanze che abbiamo non ci aiutano nei cambi e negli allenamenti, ma sono molto contenta di come stanno lavorando, vedo una squadra che ci sta mettendo il cuore. La strada è quella giusta". Ecco allora che bisogna ripartire: "Abbiamo giocato alcune partite molto bene – continua Gabana – certo non ci voleva l’infortunio a Federici, in più abbiamo due opposti entrambi fuori. Quello che io vedo, però, è grinta, energia e impegno: quello che ho sempre chiesto, dobbiamo dare solo tempo al tempo. Cercheremo di fare subito un buon match contro Cisterna". Il tema si sposta poi, inevitabilmente, sul mercato. Le voci dicono che Sabbi potrebbe allenarsi e basta al PalaPanini in attesa del rientro sia di Sapozhkov che di Pinali, mentre nel ruolo di libero (Federici non tornerà prima di gennaio 2024) si è sondato Pesaresi, il cui cartellino è di proprietà proprio della Lube: "Stiamo valutando – racconta Gabana – ma solo nell’ottica di qualcuno che possa darci una mano. Anche perché alcuni degli infortuni speriamo di recuperarli già la prossima settimana". Ultima nota sul pubblico: "Devo solo dire grazie, abbiamo un seguito imparagonabile".

Petrella. Il coach è sereno a fine partita: "Il valore della Lube non lo scopriamo certo noi. Guardando il nostro lato di campo, non abbiamo sfruttato alcune occasioni alla nostra portata, soffrendo molto a inizio partita su ricezione e in attacco di palla alta. Peccato perché alcune situazioni di difesa piuttosto facili non le abbiamo sfruttate". Il mercato? "In palestra facciamo quello che possiamo, conosciamo le nostre difficoltà fisiche. Sapozhkov sta recuperando, ma il suo infortunio richiederà comunque un po’ di tempo: ora avremo una settimana piena di allenamento, importante mantenere lo spirito che abbiamo, come scopo la crescita giorno per giorno. Le valutazioni sul mercato le faccio con la società, non ai microfoni. Certo che vogliamo mettere chi gioca nelle condizioni migliori possibili". La fatica come si gestisce? "Le mancanze in allenamento si sentono meno quando giochi di più, ma dall’altra parte bisogna prestare attenzione all’aspetto fisico".

Blengini. Il tecnico della Lube, all’interno delle sue considerazioni, regala parole al miele per il tecnico di Modena. "Lo conosco e lo stimo molto – le parole dell’ex ct azzurro su Blengini – ha colto un’occasione enorme e la sta portando avanti con autorevolezza. Spesso parlo di fiducia che bisogna generare nel gestire una squadra: tutti i giocatori sono diversi perché vivono momenti diversi, io credo che lui abbia tutte le qualità per fare questo e lo sta dimostrando. Gli faccio i complimenti e gli auguro di fare bene perché lo merita".

Alessandro Trebbi