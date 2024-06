Gara 1 dei playoff contro Coge Vesuvio Oplonti. L’Ariete parte bene ma cede al tie break

L’Ariete sogna per due set, poi subisce il contraccolpo psicologico dell’infortunio di Saletti, e infine perde al tie break. E’ il riassunto di gara 1 dei playoff della Pallavolo Prato giocati al palazzetto di San Paolo al cospetto del Coge Vesuvio Oplonti. Il Pvp approccia la gara nel migliore dei modi, ma poi l’infortunio di Saletti ha tolto a Nuti la sua attaccante più prolifica e meno gestibile per muro e difesa ospiti, e che ha costretto il tecnico di casa a spostare di banda Fanelli, da quel momento presa di mira in ricezione. Adesso in gara 2, sabato 15 giugno a Torre Annunziata, servirà l’impresa di vincere alla palestra Parini.

Tornando al match, l’Ariete scende in campo in formazione tipo con Mennini e Fanelli in diagonale, Piccini e Cecchi al centro, Saletti e Nesi di banda e Conticini libero. Formazione tipo anche per le ospiti con Battaglia ad alzare, Giulia Biscardi opposto, Vujko e Pepe al centro, Campolo e Laura Biscardi ad attaccare e Lanari libero. Inizio teso da ambo le parti. La prima a forzare l’equilibrio è Prato che, con Cecchi al servizio, trova il break (8-5). Nesi porta le sue sul 10-6 e la panchina ospite va al tempo. Al ritorno in campo il Vesuvio impatta 17 pari, poi Saletti cambia marcia e chiude 25-22 con quattro punti consecutivi. Nel secondo parziale ancora Pvp sugli scudi. Piccini firma con un ace il 14-12, Nesi mette giù il 21-17. A chiudere è la solita Saletti per il 25-23.

Qui però cambia la sfida. Perché Saletti sull’11-15 si fa male e Torre Annunziata inizia a macinare gioco e punti. Nella terza frazione l’Oplonti si impone 20-25, e nel quarto set concede il bis sempre 20-25. Si arriva così al tie break. Si gioca punto a punto. Fanelli conquista il match point sul 15-14, le ospiti lo annullano e vincono la partita con un mani fuori per 15-17.