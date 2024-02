Geetit, a Savigliano serve un’impresa. Guarnieri: "La strada è giusta, continuiamo"

"Con la seconda della classe San Donà abbiamo dimostrato di potere mettere in difficoltà chiunque, strappando un punto. Ora dobbiamo continuare così". Anche perché il campionato non aspetta.

A parlare è Francesco Guarnieri, coach della Geetit. Nel girone del campionato bianco di A3 maschile di volley, i risultati inattesi sono all’ordine del giorno ed è proprio un risultato inatteso che serve alla Geetit, l’unica delle pericolanti a non aver ancora trovato un colpaccio.

Serve ora più che mai: alle 20,30, i rossoblù saranno di scena a Savigliano, sul campo della terza della classe. E’ terzultima Bologna, a un solo punto da Mirandola, penultima e prima delle retrocesse dirette in serie B, senza passare dai playout. Lo scontro diretto con Mirandola andrà in scena al PalaSavena nel prossimo weekend: sarà match da dentro o fuori, anche perché siamo ormai alla sesta di ritorno e mancano 8 gare al termine della stagione regolare. Mirandola questo fine settimana osserverà il turno di riposo a cui Bologna sarà chiamata nella giornata successiva allo scontro diretto: Savigliano e Mirandola saranno quindi appuntamenti cruciali per capire se Bologna avrà la forza per fare uno scatto verso la salvezza o se, viceversa, si ritroverà nei guai fino al collo.

Serve un’impresa e Guarnieri carica il gruppo: "Non abbiamo timori reverenziali, l’ultimo match, finalmente al completo, ha detto che possiamo competere con tutti. Sono convinto che potremo giocarcela anche a Savigliano. A patto di fare un buon lavoro in ricezione, perché i piemontesi, come San Donà, è squadra che ha alcuni battitori importanti, in grado di variare i colpi. Se riusciremo a limitare questo fondamentale, a muro difesa e in contrattacco possiamo dire la nostra, perché sono convinto che da quando siamo al completo abbiamo mostrato segnali di crescita. Ora però serve continuità".

E servono punti. E’ con l’acqua alla gola, Bologna, che con sole 4 vittorie è penultima per numero di vittorie in classifica. Numero da incrementare, perché Mirandola ne ha una in più e in caso di arrivo a pari punti è la prima discriminante a stabilire chi arriverà davanti.

Le altre gare: San Donà di Piave-Garlasco, Sarroch-Motta, Salsomaggiore-Belluno, Brugherio-Aqui Terme, Gabbiano Cus Cagliari. Riposa: Stadium Mirandola.

La classifica: Mantova 43; San Donà di Piave 37; Savigliano 32; Cus Cagliari, Acqui Terme 30; Belluno e Motta 28; Brugherio, Sarroch 21; Garlasco, Geetit Bologna 16; Mirandola 15; Salsomaggiore 7.