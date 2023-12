Geetit al top fa l’impresa

MOYASHI GARLASCO

(19-25, 25-19, 23-25, 22-25)

MOYASHI GARLASCO: Peslac 4, Cavalcanti 17, Orlando Boscardini 8, Martinez 4, Puliti 1, Tomassini 6, Pedroni, Chadtchyn 17, Biasotto 3, Vattovaz 11, Calitri (L1). Non entrati: Accorsi (L2), Colella. All. Bertini.

GEETIT BOLOGNA: Sitti 2, Sacripanti 13, Giampietri 13, Listanskis 19, Baciocco 12, Aprile 8, Brunetti (L1); Ronchi, Minelli. Non entrati: Maletti, Donati, Omaggi, Serenari. All. Guarnieri.

Arbitri: Pasin e Cavicchi. Video check: Di Dio Perna.

La Geetit dà un calcio alla crisi. Arriva la prima vittoria della gestione Guarnieri per i rossoblù, che vincono nel giorno in cui erano spalle al muro: Bologna passa 3-1 a Garlasco nello scontro diretto salvezza, lascia il terzultimo posto in classifica che significa playout e prova a rilanciarsi, all’ottavo posto in classifica, a una lunghezza da Motta, prima qualificata ai playoff. Recupera i pezzi e soprattutto ritrova certezze, la Geetit, a punti per la seconda domenica in fila dopo il punto strappato ad Acqui: tornano Aprile e Baciocco e per la prima volta con due centrali titolari (Aprile e Giampietri) dopo quasi un mese e mezzo, Bologna vince la battaglia a muro (13 punti a 7 nel fondamentale), batte meglio sbaglia poco o nulla nei finali in volata. Domina il primo set e conquista terzo e quarto nel punto a punto, con Listanskis, Sacripanti, Giampietri e Baciocco tutti in doppia cifra: dopo sei sconfitte consecutive, la Geetit ritrova la vittoria e lancia segnali di crescita, mettendo da parte la grande paura per la retrocessione. La cura Guarnieri dà i primi frutti.

La classifica: Gabbiano Mantova 32; Personal Time San Donà di Piave 27; Negrini Cte Acqui Terme 23; Monge Gerbaudo Savigliano 22; Cus Cagliari 21; Belluno Volley 19; Pallavolo Motta 13; Geetit Bologna, Sarlux Sarroch 12; Moyashi Garlasco 10; Gamma Chimica Brugherio 11; Stadium Mirandola 9; Wimore Salsomaggiore Terme 5.

Marcello Giordano