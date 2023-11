Geetit, impresa sfiorata. Brilla contro la capolista, ma paga la stanchezza

San Donà di Piave

3

Geetit Bologna

2

(30-32, 25-17, 24-26, 25-22, 15-12)

PERSONAL TIME SAN DONA’ DI PIAVE: Tulone 3, Giannotti 27, Favaro 25, Guastamacchia 11, Iorno 6, Umek 14, Bassanello (L1); Parisi, Paludet, Trevisiol 2, Lazzaron, Cunial. Non entrato: Tuis. All. Moretti.

GEETIT BOLOGNA: Sitti 2, Listanskis 21, Sacripanti 28, Baciocco 16, Omaggi 3, Giampietri 8, Brunetti (L); Minelli, Ronchi 1, Serenari. Non entrati: Callegati (L2), Faggiano, Faccani. All. Marzola.

Arbitri: Polenta e Faia.

SAN DONA’ DI PIAVE (Venezia)

La terza vittoria consecutiva non arriva, ma nonostante il ko la Geetit Bologna esce con segnali confortanti dallo scontro al vertice di San Donà. Bologna se la gioca ad armi pari, e in trasferta, con la capolista, andando a un passo dallo scrivere la prima sconfitta della stagione della formazione di coach Moretti.

Reduce da due vittorie consecutive con Salsomaggiore e Sarroch, i rossoblù vanno avanti 2 volte, vincendo primo e terzo set: finiscono però per pagare la maratona del turno infrasettimanale con Sarroch (da 2 ore e 40 minuti) e la mancanza di cambi, date le assenze dello schiacciatore Maletti e del centrale Aprile.

Finisce le batterie sul più bello la Geetit, con Baciocco che va in crisi in ricezione nel quinto set con un paio d’errori determinanti nel 15-12 del tiebreak, che consente comunque ai rossoblù di strappare un punto prezioso. La Geetit scende al quinto posto in virtù dei successi di Cus Cagliari e Acqui, in una classifica cortissima, che ancora non offre gerarchie certe dietro a Mantova e San Donà: la terza piazza resta a una sola lunghezza. Ma Bologna c’è e la buona notizia è che la Geetit si porta a casa entrambi i set giocati in volata punto a punto: un ace di Sacripanti scrive il 30-32 del primo set e sempre un muro dello schiacciatore regala il 24-26 del terzo set.

La crescita di Sacripanti continua dopo un inizio di stagione non sempre convincente, testimoniata dai 28 punti che lo incoronano a miglior marcatore della sfida, con Listanskis a quota 21. Non basta, però, perché San Donà ha da Giannotti e Favaro qualcosa in più. La Geetit va a punti per la quinta partita su altrettante gare giocate, segno che anche nelle difficoltà la squadra di Marzola sa come aggrapparsi al match. Non c’è ancora però quella continuità di prestazione all’interno di un match, anche se San Donà, complice gli infortuni e il turno infrasettimanale, fa un po’ storia a sè.

Le altre gare: Salsomaggiore-Motta di Livenza 1-3, Brugherio-Mantova 1-3, Acqui Terme-Mirandola 3-0, Sarroch-Savigliano 2-3, Cus Cagliari-Garlasco 3-0. Ha riposato: Belluno.

La classifica: Mantova, San Donà di Piave 12; Cus Cagliari, Acqui Terme 9; Geetit Bologna, Savigliano 8; Motta di Livenza 7; Belluno, Mirandola 6; Sarroch 5; Garlasco 4; Brugherio 3; Salsomaggiore 1.