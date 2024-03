Geetit, un’occasione perduta. Cade con Acqui e manca il sorpasso

Acqui Terme

3

Geetit Bologna

1

(25-18, 25-27, 25-18, 25-23)

NEGRINI CTE ACQUI TERME: Perassolo 8, Baratti 2, Graziani 18, Esposito 7, Cester 21, Martino 16, Martina (L1); Carrozzato, Stamegna, Passo, Morchio. Non entrati: Russo (L2), Bettucchi, Garra. All. Negro.

GEETIT BOLOGNA: Giampietri 6, Aprile 4, Sitti 3, Baciocco 20, Sacripanti 11, Maletti 9, Brunetti (L1); Listanskis 7, Minelli, Omaggi, Ronchi, Serenari. All. Guarnieri.

Arbitri: Polenta e Manzoni.

VALENZA (Alessandria)

Altra occasione persa dalla Geetit Bologna per agganciare il quintultimo posto che vale salvezza. Al ko casalingo arrivato al tiebreak con Belluno, dopo un vantaggio di 2-1 sprecato, segue la sconfitta con Acqui Terme.

Nessun punto in classifica, questa volta, i rossoblù cedono in quattro set, tornando a casa a bocca asciutta. Acqui ipoteca i playoff, Bologna si butta via, non approfittando di un’avversaria reduce da 4 ko consecutivi, sconfitta pure dal fanalino di coda Wimore già retrocesso.

Vero è che Acqui ha ritrovato l’ex azzurro Martino dopo un lungo stop per infortunio, ma ancora lontano dalla miglior forma. E’ ancor più vero che i rossoblù regalano il primo set con 12 errori tra attacco e battuta: non proprio l’approccio che ti aspetti da una partita da dentro o fuori, scendendo in campo sapendo già delle sconfitte di Sarroch e Garlasco e quindi della chance salvezza.

Non si arrende nonostante la partenza a handicap coach Guarnieri, che trova risorse in panchina con gli ingressi di Listanskis e Minelli: Bologna porta a casa il secondo set, poi ricade negli errori e soffre in ricezione. Soffre soprattutto i finali punto a punto, quello del quarto set.

Baciocco è tra gli ultimi ad arrendersi, ma pure quello che sbaglia di più, Listanskis è l’attaccante di palla alta con la percentuale migliore, ma resta in panchina due set.

Ci sono tante cose da mettere a posto, perché domenica arriverà Garlasco al PalaSavena, dove passerà l’ultimo treno salvezza. L’ultima occasione, dopo averne gettate alle ortiche troppe.

Le altre gare: Sarroch-Salsomaggiore 1-3, Savigliano-San Donà di Piave 3-0, Motta di Livenza-Cus Cagliari 3-0, Mirandola-Garlasco 3-1, Belluno- Mantova 0-3. Ha riposato: Brugherio.

La classifica: Gabbiano Mantova 55; Personal Time San Donà di Piave 47; Senini Motta di Livenza 43; Belluno Volley 41; Monge Gerbaudo Savigliano 39; Negrini Cte Acqui Terme 36; Cus Cagliari 33; Gamma Chimica Brugherio 29; Sarlux Sarroch 27; Geetit Bologna 25; Moyashi Garlasco 22; Stadium Mirandola 21; Wimore Salsomaggiore Terme 14.

Marcello Giordano