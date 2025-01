Giovanili. Invicta, quinto posto al Memorial Lavorenti

Quinto posto per le under 18 dell’Invicta al Memorial Lavorenti di Cecina. Terze del girone iniziale con Savino del Bene (vincitrice del torneo), Nottolini (sesta classificata) e Donoratico. Una vittoria e due sconfitte al tiebreak con Nottolini e Savino. Semifinale per il quinto posto: vittoria per due a zero con Volley Livorno e finalina ancora una volta contro Nottolini, ma questa volta con un successo per 2-1. Questa la classifica finale del torneo: Savino del Bene Volley Scandicci, Volley Si Vbc Viterbo, Csi Clai Imola Volley, Volley Academy Toscana, Invicta, Nottolini Volley Capannori, Volley Project Livorno, Volley Livorno, San Michele, Volley Cecina, Donoratico Volley. Questa era la terza edizione del torneo organizzato tra Volley Cecina e il Donoratico Volley.

Quest’anno, oltre ai premi individuali, la miglior giocatrice del torneo ha ricevuto un premio speciale: la maglia autografata di Gabriela Guimarães, schiacciatrice dell’Imoco Conegliano. "Siamo soddisfatti del torneo che abbiamo disputato – hanno commentato i due allenatori Stefano Spina e Andrea Chiappelli –. Ancora una volta ci siamo dovute presentare solo con otto giocatrici ad una manifestazione e questo ci ha limitato in alcune situazioni tattiche, però le ragazze che hanno disputato il torneo sono state ineccepibili e sicuramente tornano dalla pausa natalizia più forti di prima consapevoli che possono giocarsela con tutti".

Finite le feste però la squadra adesso inizierà a fare sul serio: da questa settimana ripartono i campionati di serie D e Under 18. Vittoria al cardiopalma invece per la formazione Under 16 a Fornacette nel penultimo turno della regular season. La gara si è chiusa con il risultato di 3-2 per le grossetane contro Casarosa. "Una partita con ancora molti alti e bassi. Alterniamo cose buone a momenti di blackout – hanno commentano i coach Ausanio e Chiappelli nel post gara –. Adesso ci rimane l’ultima gara della regular season contro Migliarino per provare il sorpasso in classifica".