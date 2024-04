Giovanili. L’under 19 cerca la finale regionale

L’U19 della Consar, reduce dal 3° posto al memorial Cornacchia di Pordenone, si gioca – domenica all’Iti – l’accesso alla finale regionale. Il sestetto di coach Mollo potrà sfruttare il fattore campo nel concentramento organizzato a Ravenna. I baby giallorossi affronteranno, alle 9.30, Bologna, mentre alle 16 se la vedranno con Parma. L’U19 sarà poi impegnata nel mese di aprile anche nel 2° girone di qualificazione della Junior League, per squadre di A2 e A3. La Consar affronterà in casa Castellana Grotte e, in trasferta, Santa Croce sull’Arno. Questa la rosa dell’U19: Candito, Mattia e Luca Falzaresi, Capiozzo, Ciaroni, Natali, Cottignoli, Roselli, Chirila, Pollini, Baldoni, Santellocco, Rossetti, Menichini e Chiella. Domenica 14, l’U14 di Minguzzi affronterà invece la Final Four regionale, vedendosela in semifinale con Piacenza. Nell’altra semifinale si sfideranno Bologna e Reggio Emilia.