Giuliani contento a metà: "Felici, ma poco lucidi"

Giuliani (in foto) si gode il risultato prima del gioco, in una serata difficilissima per la Valsa Group, che non riesce a concretizzare il bottino pieno contro la penultima della classe ma porta a casa la vittoria che le serve per staccare Cisterna: "La seconda vittoria consecutiva ci rende molto felici, soprattutto perché è arrivata in una serata non bellissima per noi a livello di lucidità e di intensità, che non ci ha visto performanti come contro Cisterna. La mia lettura è che abbiamo pagato un po’ il deficit di energie mentali, ne abbiamo spese tante domenica. Sapevamo di dover vincere stasera (ieri, ndr) e la cosa bella è che abbiamo vinto". Poi il focus si sposta sugli errori, un elemento su cui Giliani sta lavorando molto ma che, dopo gli eccellenti numeri contro Cisterna, è tornato a fare capolino: "Li stiamo riducendo – le parole del coach di Modena – adesso però trovare continuità non è così facile, ci vuole del tempo. Già stasera abbiamo fatto meglio di giornate precedenti in termine di efficienza. Siamo ‘semplicemente’ stati discontinui, con un brutto primo set in difesa, un brutto quarto set in attacco, in battuta con qualche giocatore non abbiamo trovato fiducia e questo ci ha portato via punti importanti, ad esempio nel quarto set con qualche contrattacco speso in maniera migliore si potevano fare i tre punti, mi arrabbio molto quando il muro lavora bene, in modo particolare con una buona squadra di ricezione come Taranto, e non trasformi i contrattacchi. Ma mi piace essere positivo perché abbiamo vinto pur non essendo stati sempre lucidi, e più materiale mettiamo in campo più elementi abbiamo per studiare e migliorarci". Infine il focus si sposta sull’eccezionale partita di Vlad Davyskiba, mvp senza discussioni dell’incontro, mai murato, a segno 28 volte, ben 25 dall’attacco con una prova da top scorer di altri tempi. Un opposto o uno schiacciatore, la domanda per il tecnico marchigiano? "Credo davvero sia entrambi – racconta Giuliani – che si trova molto a suo agio con la palla rapida di Bruno in posto due e posto uno e può fare la differenza dall’attacco e dalla battuta, è un giocatore molto talentuoso e completo. Può essere una risorsa importantissima per noi".

Riccardo Gollini. Così il libero titolare alla fine dell’incontro: "Volevamo portare a casa la vittoria, dopo aver sprecato così tante occasioni nel quarto set non era facile approcciare bene il tie-break, lì siamo stati molto bravi e sono arrivati i due punti. Gli errori? Con Cisterna eravamo andati molto bene, con Taranto meno e dipende tanto da quello che facciamo nella nostra metà del campo". Il libero gialloblù parla anche della propria crescita personale: "Certamente mi sento bene, sono cresciuto. Quello che devo fare è continuare a lavorare sempre giorno dopo giorno e spero che i risultati si vedano". Infine due parole sulla trasferta di domenica: "Trento si può battere, lo abbiamo già dimostrato, poi è chiaro che è fortissima ma andiamo là per fare il nostro match".

Alessandro Trebbi