Giuliani, eccoci all’esordio. Partitissima Lube-Valsa

Il primo match del dopo Petrella, del primo Giuliani, non è certo una passeggiata di salute: l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche accoglierà due squadre che oggi cercano punti, con obiettivi molto diversi, nessuna delle due soddisfatta sin qui del percorso fatto. La Valsa Group Modena vuole invertire la tendenza che l’ha attanagliata dall’ultima di andata, dal 26 dicembre 2023, ovvero una discesa di sei sconfitte da tre punti nelle ultime sette partite e soltanto due punti messi a segno in campionato. La società ha provato Alberto Giuliani come medicina, ma saranno soprattutto i due prossimi match casalinghi, con Cisterna e Taranto, a dire se Bruno e compagni possono guarire o se addirittura rischieranno l’esclusione dai playoff.

Il rischio che oggi i gialloblù escano dalle prime otto è concreto, perché due ore dopo il fischio d’inizio nelle Marche Volley Cisterna sarà impegnata sul campo di Taranto e potrebbe mettere a segno quei punti che le garantirebbero il sorpasso. Modena però, dal canto suo, potrà giocare a testa più leggera e forse con la voglia di dimostrare, a se stessa e ai propri tifosi, che non tutto è perduto. Chi giocherà? Difficile dirlo, Giuliani ha garantito che scenderanno in campo gli atleti che meglio si sono distinti durante gli allenamenti. Bruno e Sapozhkov non sono in dubbio, così come non lo sono Sanguinetti e Federici. E gli altri? Si punterà sul duo Rinaldi-Davyskiba, relegando il grande ex Juantorena alla panchina? Difficile. E giocherà Brehme al posto di Stankovic? Questo sembra più probabile. Dall’altra parte della rete un allenatore sempre confermatissimo e amato dalla società, Chicco Blengini, che sa già che questa sarà l’ultima stagione sulla panchina della Lube, prima di volare alla volta della Bulgaria dove tornerà a svolgere il ruolo di ct. De Cecco e Lagumdzija presidieranno la diagonale principale, mentre Nikolov e Zaytsev dovrebbero essere i martelli. Al centro si schiereranno Chinenyeze e Anzani, il libero sarà Balaso, in un Eurosuole Forum che potrebbe far registrare oltre 3mila presenze.

Facile dire che saranno battuta e ricezione a fare la differenza, anche se Giuliani ha detto di aver lavorato molto sull’attacco, in settimana, e di avere una predilezione per il fondamentale del muro. Inizio del match alle ore 18, arbitreranno Goitre e Canessa, diretta su Volleyballworld.tv e su Radio Pico. Le altre di SuperLega, per una sesta giornata di ritorno molto interessante: Verona-Padova, Milano-Catania e Monza-Trento si sono giocate tutte ieri, mentre oggi, oltre a Lube-Modena, andranno in scena il big match Piacenza-Perugia (diretta Rai Sport) e appunto Taranto-Cisterna alle 20.