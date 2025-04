Gnc Metalli Pesaro conquista la promozione in serie C con una vittoria schiacciante

Ennesimo successo per la Gnc Metalli Pesaro che, disputando una partita perfetta, non dà scampo alla Nova Volley Raimbow e si aggiudica il match che consegna loro la promozione in serie C. Primi due set stratosferici quelli disputati dalle ragazze di coach Mantoni che non sbagliano nulla, rimangono concentrate e non danno modo alle ospiti di poter reagire, 2-0 in poco più di mezz’ora. Nella terza frazione c’è un calo mentale delle padroni di casa che consente alla Nova Volley di rientrare in partita ed incamerare anche sei punti di vantaggio. Proprio mentre sembrava compromesso l’esito del set coach Mantoni fa i cambi giusti che riportano tranquillità nella squadra. La reazione delle Baltogirls è veemente e punto dopo punto raggiungono la parità ed ai vantaggi riescono a dare l’accelerazione che permette loro di aggiudicarsi set e partita. Il successo consegna alla Gn. Metalli Pesaro la promozione diretta in serie C senza dover passare dai playoff. "E’ stata una stagione fantastica – dice il presidente Petroselli – per questa squadra, nonostante le difficoltà e gli infortuni. Complimenti a loro, al coach Andrea Mantoni che ha lavorato con grinta e competenza, a Federico Dori, dirigente accompagnatore, a Nicolas Ballardini, dirigente addetto agli arbitri. Bravissimi tutti godetevi questa promozione".

b. t.