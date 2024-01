Goi, c’è sempre una prima volta: "Consar, potevamo fare meglio"

"Avrei potuto fare qual cosina anche meglio". Riccardo Goi è quasi incontentabile. Del resto, il ruolo di libero impone la ricerca della perfezione. Intanto però, la prestazione da applausi – in difesa e ricezione – contro i Lupi di Santa Croce sull’Arno, gli è valsa il premio da mvp. Che è abbastanza raro vederlo assegnato ad un libero. E che diventa una primizia casalinga per il capitano giallorosso, alla nona stagione con la maglia ravennate: "Sono contento, anche perché è il primo che mi viene assegnato in 9 anni di fronte al pubblico di casa. Ma, soprattutto, sono contento per la vittoria contro i Lupi. Sono 3 punti importantissimi, sotto tutti i punti di vista. Teniamo lontani i toscani in classifica, senza dimenticare che affrontavamo una squadra in grande forma. Avremmo potuto renderla ancor più agevole di quello che è stato, ma,alla fine, non ci lamentiamo".

Col 3-0 rifilato alla formazione toscana, la Consar ha tenuto il passo delle rivali. Con 34 punti, i giallorossi sono al 4° posto, in condominio con Prata, a -2 dal 3° posto di Siena; a -3 dal 2° posto di Cuneo; e a -7 dalla capolista Grottazzolina, reduce dal ko 3-1 di Porto Viro. Al termine della regular season mancano 9 giornate. Ravenna giocherà in casa gli scontri diretti con Siena e Grottazzolina, mentre, lontano dal Pala de André, a parte l’insidiosa trasferta di domenica prossima a Brescia sul campo della più immediata inseguitrice, dovrà vedersela solo con Prata. "Le partite giocate e i punti racimolati – ha tagliato corto Goi – dicono che ci siamo meritati questa posizione di classifica, una posizione, diciamo così, medio alta. Non siamo ancora nella fascia alta, perché ci manca qualcosa, ma non dimentichiamo che siamo in un buon momento e che, nelle ultime 8 partite, ne abbiamo vinte 7".

Vero. L’inerzia della Consar è quella giusta. A Cantù, la scorsa settimana, è arrivato un incoraggiante 3-0, con due set vinti in rimonta da 21-24. Coi Lupi, l’altra sera al Pala de André, altri due set sono stati vinti 25-23 con grande freddezza: "Nel ‘punto a punto’ – ha proseguito Goi – non ci siamo mai tirati indietro. Poi, si può vincere e si può perdere, ma, ovviamente, fa piacere portare a casa i set tirati. Contro Santa Croce sull’Arno abbiamo sempre avuto la partita in mano e, forse, ci siano complicati la vita da soli, soprattutto nei primi due set". E ora, sotto con Brescia, che all’andata espugnò 3-0 il PalaCosta: "Abbiamo affrontato Brescia in casa, ma era un altro momento. Noi non eravamo quelli che siamo adesso. Loro però sono reduci da un ko tiratissimo 3-2 a Cuneo. Sarà dunque una gara impegnativa, importante anche per la classifica, ma noi la affronteremo comunque con tutta l’energia positiva del caso".