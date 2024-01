Gonzi: "Reggio Emilia è alla portata. Ma Emma Villas deve usare la testa"

Sotto con la Conad Reggio Emilia. La Emma Villas va a caccia della sesta vittoria consecutiva, sarebbe un risultato utile consolidare la posizione in zona podio in attesa degli scontri diretti con le altre big del torneo. Al Palaestra arriva una squadra attualmente decima, nei pressi della zona playoff ancorché distanziata di quattro lunghezze dall’ultima posizione utile.

C’è fiducia nell’ambiente, come ha sottolineato Azaria Gonzi (foto) alla vigilia: "In questo momento ci stiamo allenando benissimo. Reggio Emilia è alla nostra portata, sarà fondamentale giocare con la testa, tenere bene in cambio palla, sono molto contento perché giocheremo contro dei miei vecchi ex compagni di squadra come Bonola e Preti, quindi per noi sarà una partita molto divertente – ha detto il palleggiatore, che poi ha analizzato anche quanto successo una settimana fa a Pineto –. Ci stiamo preparando per i playoff, cerchiamo di arrivare pronti a quel punto della stagione. La partita di Pineto siamo stati molto bravi a tener testa ai nostri avversari. Sicuramente era una gara alla nostra portata, loro sono stati bravi a rientrare nel punteggio nei vari set quando noi eravamo più avanti. Sono contento che l’allenatore abbia puntato su di me in un momento importante del terzo set, mi fa piacere avere dato un contributo". Spesso nelle fasi finali dei vari set Gonzi entra in campo per un turno di battuta: "Quando entro sono tranquillo – ha affermato Gonzi –, se coach Graziosi mi schiera significa che crede in me, pensa che il mio turno di battuta al posto di Trillini, con cui in genere mi cambio, possa essere utile. A quel punto poi può succedere di tutto, sbagliare come a Porto Viro o fare bene come a Pineto". Gonzi è un prodotto del vivaio biancoblù, lui meglio di ogni altro sa cosa vuole dire emergere dalle giovanili: "Le società devono investire sul settore giovanile perché è il futuro. Vincere una partita, per uno come me che viene dalle giovanili, è emozionante, dare il cinque al nostro pubblico dà una certa soddisfazione". Fischio di inizio alle 20,30, arbitrano Chiriatti e Merli. Sarà un sabato ricco per il campionato: la sfida di alta quota Cuneo-Brescia, lo scontro salvezza Castellana Grotte-Pineto e Prata di Pordenone-Cantù. Domani alle 16 la capolista Grottazzolina rende visita a Porto Viro, poi alle 18 completano ci sono Ravenna-Santa Croce e Ortona-Aversa.

Stefano Salvadori