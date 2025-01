Grande impresa della Npsg. Battuta la capolista Firenze

Npsg Trading Logistic 3 Jumboffice Firenze 1 (25-22; 25-23; 23-25; 25-16)

NPSG TRADING LOGISTIC: Louza 8, Perassolo 11, Moretti, Bettucchi 13, Cai 12, Ferraguti 23, Kolev 4, Materno, Zoratti 5, libero Briata. All. Parisi L.

MAXITALIA JUMBOFFICE FIRENZE: Del Campo 2, Giampietri 4, Carminati 6, Catalano 11, Della Volpe 18, Bruni 1, Marchi, Corti, Giacomelli 8, libero Ammannati. All. Marchi

Arbitri: Scialpi e Guacci

LA SPEZIA – Grandissima impresa della Npsg Trading Logistic, che ha conquistato con pieno merito una preziosa vittoria contro Firenze, arrivata al ’PalaMariotti’ da capolista. Il match è stato molto combattuto, gli spezzini sono partiti forte portandosi sul doppio vantaggio, per nulla intimoriti dal blasone degli avversari. Nel terzo set i tiscani hanno provato a tornare in partita, imponendosi 23-25, ma i ragazzi di Parisi (nella foto) hanno mantenuto la giusta concentrazione, chiudendo l’incontro con un secco 25-16. Firenze scavalcata in vetta dai Lupi Santa Croce.

Risultati: Camaiore-Cecina 3-1, Volley Modena-Vvr Re 3-2, Ama S. Martino-Arno Pisa 3-2, Cus Genova-Volley Firenze 3-0, Santa Croce Pisa-Volley Parma 3-0, Sassuolo-Grosseto 3-2. Riposava: Pontedera.

Classifica: Lupi S. Croce Pisa 31, Camaiore 29, Sassuolo e Jumboffice Fi 28, Ama S. Martino 27, Cus Genova 24, Npsg Trading Logistic e Grosseto 23, Volley Modena 17, Arno Pi 16, Cecina 15, Gruppo Lupi Pontedera e Vvf Re 11, Firenze Volley 9, Parma 2.

Ilaria Gallione