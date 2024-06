Grande percorso ai playoff. Gabicce contro tutte. Conquista la serie B

Il Team 80 Gabicce femminile sale in serie B battendo Amandola San Benedetto del Tronto per 2-0 nella serie playoff di serie C femminile. Un grande risultato ottenuto al termine di una stagione agonistica giocata migliorando di partita in partita. "Abbiamo fatto una stagione in crescendo – commenta l’allenatore Alessandro Della Balda –, arrivando quarte in classifica avevamo sempre il fattore campo a sfavore, ma abbiamo battuto tutte quelle sopra di noi andando a vincere, con pieno merito, fuori casa con la prima e la seconda classificata, dimostrando che ai playoff contano altri fattori che noi abbiamo inserito al momento opportuno. Abbiamo giocato una pallavolo migliore delle altre squadre, una pallavolo di squadra e di carattere. I fatti si svolgono sul campo e noi siamo stati i migliori a farli accadere come da nostri desideri".

La parola passa ad Alice Franchi, il capitano: "Abbiamo iniziato l’anno come un gruppo di persone con un obiettivo: divertirci. Abbiamo finito l’anno come squadra. Una squadra capace di lottare insieme, aiutandoci sempre. L’obiettivo era sempre quello: divertirsi. È stato ancora più bello perché è una promozione arrivata inaspettatamente, lasciandoci senza parole e riempiendoci di lacrime. Orgogliosa di esser stata il capitano di questa squadra, unite abbiamo fatto l’impossibile". Chiude la centrale Greta Fradelloni: "Da subito il gruppo whatsapp di questa squadra si è chiamato "scappate di casa": non avevamo aspettative, obiettivi particolari o pressioni, tutto era da decidere. Ci siamo accorte partita dopo partita che siamo davvero forti se giochiamo insieme, che il singolo giocatore da noi non è mai necessario per vincere, ma che serviamo tutte testa e cuore dentro il campo per fare bene. E così abbiamo fatto, davvero bene, insieme fino alla fine. Fiera di tutte noi, così da veramente gusto. Vi voglio bene". b. t.