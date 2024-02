Grottazzolina continua a correre. Tre set combattuti e Cantù va ko

Yuasa Battery

3

Pool Libertas Cantù

0

(25-13, 32-30, 30-28)

YUASA BATTERY : Marchiani 2, Fedrizzi 15, Canella 4, Bruening 28, Cattaneo 8, Mattei 7, Foresi (L), Vecchi, Lusetti, Mitkov, Marchisio (L). N.E. Cubito, Ferraguti, Romiti. All. Ortenzi.

POOL LIBERTAS CANTÙ: Pedron 3, Ottaviani 9, Aguenier 9, Gamba 24, Galliani 6, Monguzzi 4, Picchio (L), Magliano, Butti (L), Quagliozzi, Bacco. N.E. Gianotti, Rossi. All. Denora Caporusso.

Arbitri: Marotta - Cruccolini.

Emozioni, set combattuti, grande calore del pubblico ma alla fine la sentenza è la medesima. Vince ancora la Yuasa Battery e lo fa con il massimo scarto contro Cantù in un match vietato ai deboli di cuore, al di la del punteggio. Se lo scarto nel conto set è stato massimo, quanto avvenuto nel secondo e terzo parziale ha sicuramente coinvolto i presenti e non solo. In particolare nel secondo set sono state annullate dalla Yuasa anche 4 set point prima di chiudere 32-30. Non meno palpitante il terzo set con un 30-28 che parla da solo e chiuso con l’ultimo attacco di un Bruening come sempre sopra le righe. In quel parziale il danese (27 totali nella gara) ne ha messi a segno ben 13, numeri assolutamente impressionanti.

Alla fine esplode come sempre il Palasport di casa per una Yuasa che consolida il primato in classifica, piazza un altro sigillo pesantissimo dopo i colpi esterni a Prata e Brescia ma soprattutto dimostra di essere una macchina da guerra assoluta in casa. Sestetto classico per coach Ortenzi che nel primo set osserva la sua squadra controllare come meglio non potrebbe l’andamento della gara con un margine di sei punti preso in avvio di gara e gestito, anzi aumentato, nella seconda parte di set con i fondamentali che girano a meraviglia per il 25-18 finale. Secondo set che inizia sulla stessa falsariga tanto che Grotta si porta avanti 8-3 in avvio ma Cantù ha il merito di mantenersi viva ed attaccata alla gara, portandosi avanti sul 20-21 nel finale di set. Da li inizia una lotta serrata per un parziale che fa restare incollati al seggiolino i quassi 800 presenti oggi. Alla fine a spuntarla è Grotta che gestisce meglio, nella fase calda, il srvizio e trova la stoccata sul 32-30 finale per il boato del Palas.

Cantù non molla affatto e resta attiva con un super Gamba (24 per lui i punti totali) anche nel terzo set che si decide ai vantaggi: ad esultare è ancora Grotta con il contrattacco vincente di un immenso Bruening per il 30-28 finale.