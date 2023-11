Grottazzolina, così si fa. Domina, vince e convince

1

YUASA GROTTAZZOLINA

3

: Princi (L) ne, Bermudez 21, Ciccolella, Pol 8, Menchetti ne, Balestra 8, Rampazzo 1, Fanizza, Guadagnini, Cianciotta 12, Battista (L), Iervolino, Ceban 9. All. Cruciani.

YUASA GROTTAZZOLINA: Cubito ne, Vecchi, Lusetti, Canella 12, Mattei 7, Nielsen 37, Mitkov, Fedrizzi 9, Marchiani 2, Romiti (L), Cattaneo 14, Marchisio (L). All. Ortenzi.

Arbitri: Verrascina e Chiriatti.

Parziali: 15-25, 32-30, 17-25, 20-25.

La Yuasa Battery Grottazzolina continua a vincere, soffre sul campo della Tecbus Castellana ma alla fine Nielsen e compagni portano a casa tre punti che li tengono in testa alla classifica. Il primo set comincia esattamente secondo le attese. La squadra di Ortenzi prende subito il comando delle operazioni volando subito sull’1-6 con Nielsen. Castellana fa fatica a imbastire una reazione, il sestetto di Cruciani non riesce a reagire e il parziale diventa un monologo, con l’allungo sull’8-16. Castellana prova a imbastire una reazione a metà set ma senza mai crederci fino in fondo. Grottazzolina non si ferma, continua a spingere senza sosta sui pedali e arriva alla fase decisiva del match avanti di 8 e in totale controllo sul 12-20. Il resto del set diventa solo un modo per fissare il punteggio sul 15-25. Nel secondo set Grottazzolina torna in campo con la stessa voglia di provare a chiudere i conti, i primi scambi sembrano essere una prosecuzione della prima partita, ma stavolta Castellana non si fa sorprendere e risponde colpo su colpo. La Tecbus gioca un set di altissimo livello, risponde ai tentativi di break degli avversari con Bermudez e Cianciotta che si fanno carico delle giocate più importanti. Il finale è una vera e propria battaglia con i padroni di casa che riescono a conquistare il primo set point grazie al solido Bermudez. Il finale è di 32-30. Nel terzo set si riparte nel segno dell’equilibrio, si corre punto a punto fino all’8 pari, poi Grottazzolina comincia a fare sul serio e con Mattei mette a segno il primo parziale del match andando avanti di 4. I padroni di casa rientrano, danno battaglia ma quando si arriva al momento decisivo è Grottazzolina ad accelerare e a conquistare il parziale a 17. Nel quarto set i ragazzi di Ortenzi riescono subito a prendere un vantaggio importante sul quale costruiscono la vittoria della partita.