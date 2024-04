Grottazzolina, sale l’attesa. Domani la finale con Siena

Sale l’attesa e l’adrenalina in vista dell’atto finale dei playoff di A2. Dopo una stagione da incorniciare che è riuscita ad entusiasmare anche i meno appassionati di volley, ora i ragazzi di coach Ortenzi devono continuare a stringere i denti.

Il duello conclusivo è infatti alle porte visto che domani alle ore 18 il Pala Grotta ospita gara1 della finale playoff tra la Yuasa Battery e l’Emma Villas Siena, quindi non è proprio il momento di rilassarsi sugli allori. I gialloblu saranno poi chiamati a giocare il match di ritorno che è in programma giovedì 25 aprile alle ore 19 a Siena. Quindi l’eventuale gara23 sempre a Grottazzolina, ma tre giorni dopo, domenica 28 aprile.

Insomma pochi giorni per decidere chi salirà in Superlega.

Archiviata in fretta la battaglia contro Ravenna, ecco lo squadrone toscano che bussa alla porta. Attesa alle stelle come non mai e non potrebbe essere altrimenti, in poche ore sono stati letteralmente polverizzati i biglietti in prevendita per abbonati e tifo organizzato, esercitando in massa il diritto di prelazione.

In queste ore gli ultimissimi tagliandi per il match contro Siena rimasti sono messi in vendita sul circuito vivaticket.com e nelle sei rivendite autorizzate.

Proprio per cercare di agevolare i tanti tifosi che sono ancora a caccia del biglietto, la società apre il botteghino del palasport sia sabato (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20) sia domenica mattina (dalle 10 alle 13), con un centinaio di tifosi attesi da Siena. C’è un intero territorio che sta seguendo con grandissimo coinvolgimento, senza distinzione di fascia d’età o di passione per il volley, le gesta dei ragazzi di coach Ortenzi.

Un calore senza precedenti per Grottazzolina, sostenuta non solo da un folto pubblico di appassionati e non, ma anche da tutte le principali istituzioni.

In gara 3 contro Ravenna il neo prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio era in tribuna al fianco del sindaco Alberto Antognozzi, apprezzando molto il livello di organizzazione messo in piedi dalla M&G Scuola Pallavolo. Lo stesso Prefetto, al termine del match, ha voluto salutare ogni singolo giocatore sia della Yuasa sia della Consar, ed ha anche premiato il libero Andrea Marchisio, assieme ad altri sindaci, come miglior giocatore della serata.

Massima attenzione e concentrazione in casa Yuasa battery con l’obiettivo di non lasciare nulla al caso nella preparazione al main event.

"Contro Ravenna – dice lo schiacciatore Claudio Cattaneo – il nostro pubblico è stato l’arma in più e ci ha permesso di superare tutte le difficoltà. Contro Ravenna i nostri sostenitori – dice ancora Cattaneo – non hanno mollato mai. Ci abbiamo messo tanto cuore, anche nei momenti più difficili".

Ma lo sguardo è al futuro prossimo: "Sono molto emozionato – dice ancora Cattaneo –: contro Siena disputerò la mia prima finale, è un sogno che si avvera. Sarà molto difficile contro l’Emma Villas. Noi ci siamo, il nostro pubblico è pronto. Non vediamo l’ora di scendere in campo".

Roberto Cruciani