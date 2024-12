Gruppo Lupi Pontedera sfida Npsg Trading Logistic: debutto di Matteo Orlandi

Sarà il Gruppo Lupi Pontedera ad ospitare la Npsg Trading Logistic nella decima giornata del campionato di Serie B maschile. Appuntamento oggi alle 18 al Palazzetto dello Sport ’Matteoli’.

I biancazzurri si presenteranno alla sfida dopo tre sconfitte consecutive e per questo decisi più che mai a tornare subito al successo. La novità è rappresentata dall’arrivo di Matteo Orlandi alla corte di coach Parisi. Il giovane schiacciatore spezzino del Vdm Mulattieri andrà ad arricchire in quantità e qualità una rosa in questo periodo falcidiata da infortuni e da improvvisi problemi lavorativi.

Un accordo che è stato possibile grazie alla disponibilità e collaborazione del direttore generale rossoblù Giuliano Botti. Il giocatore arriverà in prestito annuale e in contemporanea potrà continuare la sua attività giovanile con la maglia del Vdm. Cresciuto nella Zephyr di Santo Stefano Magra è stato poi convocato in tutte le rappresentative territoriali e regionali fino ad essere inserito nel settore giovanile del Vero Volley Monza, società di Superlega, dove ha fatto parte dei gruppi U15 ed U17 e della Serie D, per poi tornare a Santo Stefano in prima squadra.

In Serie D maschile il Volley Colombiera recupererà stasera alle 21 il 5° turno in casa contro il Psm Rapallo, squadra che precede in classifica i gialloneri di un punto. "Sarà l’occasione – precisa coach Claudio Carli – per provare a migliorare la nostra classifica, dopo le ultime buone prestazioni".

In Serie D femminile l’unica formazione a scendere in campo sarà il Volley Colombiera che anticiperà la nona giornata in esterna contro la Normac Avb, attuale quarta forza del girone. Un avversario impegnativo che stasera alle 20.30 al ’PalaLino’ di Genova le ragazze di Andrea Carli affronteranno dopo aver preparato a dovere in settimana il match, cercando di migliorare il gioco e di trovare nuove soluzioni tattiche.

In questo fine settimana sono invece fermi i campionato di serie C maschile e femminile.