Guarnieri cerca di rialzare la Geetit: "Voglio vedere dei miglioramenti"

A cinque giornate dal termine del girone di andata, parte la rincorsa della Geetit. Alle 20,30, al PalaSavena, i rossoblù ospiteranno il Cus Cagliari nell’anticipo della nona giornata e sarà il primo match da capo allenatore per coach Francesco Guarnieri, chiamato a prendere il posto dell’esonerato Marco Marzola. Sarà già gara da non sbagliare. Perché la zona playoff dista tre punti ed è occupato proprio da Cagliari. Peraltro Bologna ha un solo punto di margine sulla zona playout e due sulla retrocessione diretta.

E’ reduce da tre ko consecutivi, la Geetit e da un cambio di guida tecnica dopo un bottino complessivo da due sole vittorie in 7 partite disputate. Non vince da un mese, insomma: è ora di rompere il digiuno o la Geetit dovrà pensare a guardarsi le spalle, più all’obiettivo del quarto posto fissato dalla presidente Velabri, che dista già 6 lunghezze.

Guarnieri non pensa alla classifica: "Vorrei vedere miglioramenti e crescita nella fase break. Non possiamo ancora essere al massimo, ma ciò che mi aspetto è di vedere un gruppo che provi a sfruttare ogni chance di contrattacco che riesce a costruirsi, perché il Cus è una squadra esperta, che sbaglia pochissimo. Per giocarci le nostre chance ce la dovremo guadagnare. Ma vedo i ragazzi carichi e vogliosi di far bene: ci credo".

Ci crede Guarnieri, che prova a suonare la carica, ritrovando lo schiacciatore Marco Maletti.

"Non è ancora al cento per cento, ma ce lo abbiamo".

Partirà probabilmente dalla panchina. Ma l’emergenza non è finita. Ancora ai box i centrali Omaggi e Aprile, con Guarnieri che potrà schierare con Giampietri uno tra Donati (opposto di riserva) e il giovane Faccani, centrale della serie C salito in prima squadra causa emergenza.

Dopo il cambio di allenatore, serve una risposta da parte della squadra: a prescindere dall’emergenza.

Le altre gare: Savigliano-Belluno, Salsomaggiore-Brugherio, San Donà di Piave-Motta, Sarlux Sarroch-Stadium Mirandola, Mantova-Acqui Terme. Riposa: Garlasco.

La classifica: San Donà di Piave, Mantova 21; Acqui Terme 15; Belluno 14; Motta, Savigliano 12; Cus Cagliari 11; Stadium Mirandola 9; Geetit Bologna 8; Garlasco, Sarlux Sarroch 7; Brugherio 6; Salsomaggiore.