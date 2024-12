Hokkaido Bologna punta alla vetta del girone C in serie B maschile di pallavolo

L’Hokkaido Bologna all’assalto della vetta della classifica del girone C del campionato di serie B maschile di pallavolo. I rossoblù di coach Francesco Guarnieri saranno di scena questa sera, alle ore 20,30, ad Asola, nel mantovano, sul campo della Kema Remedello quartultima e a caccia di punti salvezza: in caso di vittoria, capitan Fabio Ronchi e compagni si riprenderebbero il primo posto scavalcando Mirandola, chiamata ad osservare quel turno di riposo che i rossoblù hanno già scontato alla seconda giornata del campionato.

Sarà caccia alla nona vittoria in dieci gare giocate, per confermarsi tra le formazioni che possano ambire ai playoff e presentarsi in prima fila ai tre scontri diretti con Villadoro, Scazorosciate e Mirandola che seguiranno questa undicesima giornata e andranno a definire i rapporti di forza in chiusura di girone di andata.

Gli esami di maturità si avvicinano, la voglia di dare concretezza ai sogni alzando le ambizioni di inizio stagione (salvezza) aumenta e la consapevolezza è raccontata da coach Guarnieri alla vigilia dell’appuntamento di questa sera sul campo di Asola: "Ho una rosa ampia e di qualità e questo consente di avere allenamenti competitivi che obbligano i ragazzi a migliorare ogni giorno. Tutti possono dare il loro contributo e mi piace che lo dimostrino nei momenti importanti delle partite", conclude il tecnico dell’Hokkaido Bologna.

Le altre gare: Transports Villadoro-Mgr Grassobbio, Zotup Scanzorosciate-Modena Volley, Arredopark Dual Caselle-Canottieri Ongina, Imecon Crema-Ferramenta Astori Montichiari, Cremonese-Radici Products Cazzago, Univolley Carpi-Volley Veneto Benacus. Riposa: Stadium Mirandola.

La classifica: Stadium Mirandola 25; Hokkaido Bologna 23; Zotup Scanzorosciate 21; Transports Villadoro 20; Volley Veneto Benacus, Ferramenta Astori Montichiari 19; Modena Volley 14; Cremonese 13; Canottieri Ongina 12; Radici Products Cazzago 11; Mgr Grassobbio 10; Kema Asola Remedello 9; Arredopark Dual Caselle 7; Univolley Carpi 5; Imecon Crema 2.