I commenti, coach Petrella. "Le assenze ci limitano in termini di qualità»

Nonostante la serata non brillante sul campo Tommaso Rinaldi si dimostra lucidissimo nell’analisi post-partita, quasi zen quando afferma che la chiave verso la vittoria è stata "la consapevolezza che ci sarebbero stati dei problemi, dei momenti top seguiti ad altri meno brillanti. Taranto non ha mai vinto sin qui ma è una buonissima squadra, che già quattro volte aveva trascinato gli avversari al tie break: tenerlo ben presente ci ha permesso di assorbire psicologicamente i loro momenti migliori". Non è dunque stupito – o almeno, non quanto noi – di avere assistito a repentini cambi di inerzia nelle varie fasi del match: "La partita va letta set per set" prosegue Rinaldi: "Nel primo siamo partiti forte, poi il nostro calo è coinciso col loro salto di qualità, ma siamo usciti alla distanza come già altre volte. La rinascita dai momenti più bui è nella nostra indole e ci rende orgogliosi".

Coach Francesco Petrella (foto) torna invece sulle difficili settimane vissute dai gialloblù a causa degli infortuni: "Quando puoi lavorare poco finisci per pagare in termini di qualità, anche se ormai ci stiamo abituando a convivere con le assenze crescendo mentre giochiamo. Ad esempio nel secondo e terzo set, mentre loro crescevano in battuta soprattutto spin, noi abbiamo perso ritmo in cambiopalla perché giocavamo con una formazione che è stata poco in campo assieme e questo ci ha condizionati. Se avessimo potuto lavorare meglio e di più avremmo sicuramente avuto delle risposte tecniche maggiori".

L’allenatore della Valsa Group però vede anche gli aspetti positivi, a partire dalla vittoria: "Sapevamo che sarebbe stata una partita lunga, affrontavamo l’entusiasmo e la voglia di vincere di una squadra che aveva appena trascinato Civitanova al quinto set. Eravamo preparati a una serata come questa e il fatto di aver concluso una battaglia col risultato migliore possibile ci fa tornare a casa col sorriso sulle labbra".

f.m.