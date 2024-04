I commenti. Il capitano deluso:: "Rimpianti? Sì»

VERONA

L’addio vero, per Bruno, anche se quello emotivo, emozionale, è stato mercoledì scorso: "Sì, questa volta è l’ultima davvero" racconta il capitano. Che non si esime dal commentare un’ultima volta un match giocato con la casacca gialloblù addosso e la fascia da capitano: "Potevamo fare qualcosa di più, sia nel primo che nel secondo set siamo stati avanti, abbiamo avuto le nostre opportunità, il terzo lo abbiamo ripreso alla grande. Poi nel quarto loro sono fuggiti e noi non siamo riusciti a battere come prima". Poi Bruno usa la parola che gli si legge in faccia, da qualche tempo: "Sì, rimpianto. Una stagione di più bassi che alti, lo abbiamo già detto più volte. Dispiace finire così, ma sono sicuro che la squadra non abbia mai mollato. Non ha trovato il miglior gioco ma ha sempre lavorato al massimo e questo le fa onore. Io ora continuerà da tifoso". Ora per il brasiliano si apre un nuovo capitolo di vita e di sport, che inizia col suo Brasile e poi continuerà a Campinas, col gran ritorno nel campionato del suo paese: "Cosa farò domattina? Intanto sfrutterò qualche giorno per riposare, poi in tre mesi di fuoco voglio preparare al meglio le mie ultime Olimpiadi".

Tommaso Rinaldi. È stremato Tommaso Rinaldi, lo dimostrano anche le sue prestazioni in campo: "Per me è stato un match molto difficile, sì – conferma lo schiacciatore della Valsa Group – ma sono contento per Pinali che è riuscito a prendersi i suoi minuti e ha giocato molto bene". La parola d’ordine è dimenticare una stagione durissima: "Sì, dobbiamo resettare quest’anno difficile e prendere le cose positive, ce ne sono state molte. Io personalmente partirò per la nazionale, poi penserò al prossimo anno". Il bilancio? "Cosa è rimasto di questa stagione? Sicuramente un periodo di alti e bassi che non doveva capitare e ci ha sotterrato, ma abbiamo fatto anche partite buone".

a.t.