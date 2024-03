I gialli e gara 3 dei playoff. Rinaldi verso la battaglia di Trento: "Convinti delle nostre possibilità»

Tra i migliori in campo in gara 2, col cruccio dell’ultimo pallone sbagliato che ha decretato il 15-13 nel tie-break a favore dell’Itas, e con la voglia di rifarsi il prima possibile, in gara 3, magari chiudendola a favore di Modena questa volta. Tommaso Rinaldi (foto) non si dà per vinto in una serie di quarti di finale play off nella quale la Valsa Group è già con le spalle al muro, un solo risultato a disposizione, la vittoria, da ottenere fuori casa. E riparte da una prestazione, quella di domenica al PalaPanini, nella quale è risultato decisivo nel secondo e nel terzo set, e anche nel tie-break fino alla sua pipe che ha siglato il 12-9 prima del black out che è costato il match ai gialloblù. Un match difficile, ma nel quale Modena si è avvicinata non poco ai rivali rispetto alla prima gara della serie.

Rinaldi, un solo risultato a disposizione e un match sempre complicato. Con che spirito salite a Trento domenica?

"Andiamo in casa dell’Itas e sappiamo che sarà molto difficile, il PalaTrento è sempre un campo molto ostico sul quale gareggiare. Però scenderemo molto convinti delle nostre possibilità, ancora di più rispetto al match di una settimana fa. Stiamo migliorando, stiamo crescendo e in queste due partite lo si è visto".

Avete assorbito la scoppola di gara 2?

"L’ultimo match è stato una ‘botta’, lo sappiamo, non è facile mandar giù il boccone quando perdi e sei stato così vicino a vincere: ma ci siamo ripresi e in questa settimana possiamo lavorare tanto, ancora di più rispetto a quanto fatto tra gara1 e gara 2, sulle cose che non ci sono venute. Saremo ancora più fiduciosi rispetto alla settimana scorsa".

Intanto avete soddisfatto una delle richieste di coach Giuliani, ovvero quella di salire di tono coi martelli?

"In posto quattro siamo andati meglio rispetto a gara 1, abbiamo fatto una bella partita ma poi ci sono una o due palle che cambiano la vita, questo è lo sport e va accettato anche questo. Vogliamo che diventino palle a nostro favore".

Ci racconti un po’ degli spalti, del tifo...

"Il pubblico è stato speciale, dopo una stagione così averlo dalla nostra parte è stato unico. Il PalaPanini quando si accende si accende per davvero, ci ha dato quella mano in più che ci serviva. Siamo arrivati a un passo da quella vittoria che avrebbe cambiato tutte le prospettive, ci dispiace soprattutto per i tifosi".

Sarebbe un bel regalo per loro ripresentarsi in casa per gara 4, giusto?

"Tornare il 24 marzo? Sarebbe una grande vittoria riuscire ad allungare la serie, perché sarebbe un passo avanti verso il colmare quel gap che abbiamo rispetto a Trento, e avremo ancora più fiducia e speranza in un PalaPanini strapieno".

Alessandro Trebbi