I ragazzini terribili del volley. L’under 15 mette in fila le big. Desio è campione d’Italia

Sul podio c’erano due società di Serie A e una di B. S’intende le categorie in cui militano le rispettive prime squadre. Ma a livello giovanile spesso questo tipo di gerarchie salta completamente e sul gradino più alto del campionato italiano Under 15 di pallavolo maschile c’era la più “piccola“ che dal Veneto porta a Desio uno storico scudetto conquistato dal sestetto allenato da Riccardo Ballabio che anche lui firma un piccolo record: ha appena 22 anni ed è già campione d’Italia in panchina. Festa grande domenica sera nella palestra del Desio Volley Brianza per il ritorno degli eroi di Schio che dopo il secondo posto in Lombardia, si portano a casa il titolo italiano battendo in finale la Cucina Lube Civitanova in una finale scudetto spettacolare decisasi solo al tie-break vinto dai brianzoli 15-10 che coronano un finale di stagione caratterizzato da 9 vittorie di fila. "È da qualche anno che lavoriamo sodo sulla qualità del nostro settore giovanile, siamo passati dai titoli provinciali, poi regionali e ora alle fasi nazionali" dice il presidente Adriano Figini. "Ci siamo scontrati con vere e proprie armate. La nostra squadra invece è composta per intero da ragazzi del territorio. Per noi è una vittoria stratosferica…".

La Scuratti Desio Volley Brianza ha fatto anche incetta di premi individuali: MVP delle finali è stato votato Samuele Storini, Filippo Mauri è il miglior libero d’Italia Under 15. "A Desio ci sono anche altre società che lavorano bene coi giovani e raggiungono risultati a livello nazionale e penso alla pallacanestro Aurora, alla ginnastica. Dovrebbe essere un enorme vanto per la nostra città…" chiude Figini.