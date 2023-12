IL 26 in campo. Tariffe agevolate per i sostenitori

Per l’ultima partita del girone di andata, in programma martedì alle 15.30 (la scelta della Lega, in ossequio alla Rai, ha provocato malumore tra gli appassionati giocandosi in un orario particolare nel giorno di Santo Stefano) la Lube ha ideato una promozione natalizia. Gli atleti, allenatori e dirigenti (tutti i tesserati Fipav) potranno assistere al match di SuperLega al prezzo speciale di 5 euro, mentre gli accompagnatori e i genitori potranno accedere all’impianto al costo di 10 euro. L’offerta prevede l’adesione di un minimo di dieci persone per società tra tesserati e accompagnatori senza altri vincoli. Le modalità saranno comunicate della segreteria della Lube Volley ai Club marchigiani. Per ulteriori info è possibile scrivere a sonia.emiliozzi@lubevolley.it. L’Eurosuole Forum sarà d’aiuto contro Rana Verona per chiudere metà campionato con i 3 punti e sperare, tramite una combinazione di risultati, di strappare magari il 4° posto ed usufruire così de i quarti di Coppa Italia in casa.