Il Bisonte firma Mancini:: "Occasione importante"

Dopo la conferma di Nausica Acciarri e l’ingaggio della croata Bozana Butigan Il Bisonte Firenze annuncia l’arrivo di un’altra centrale destinata a rafforzare il reparto: la venticinquenne laziale Giulia Mancini. La giocatrice, che indosserà la maglia numero 11, nelle passate tre stagioni ha giocato con la Megabox Vallefoglia segnalandosi per continuità di rendimento e le sue qualità sia in attacco che a muro. Insomma, un innesto importante che va nella nuova linea disegnata per Il Bisonte che verrà.

Dopo aver fatto la trafila nelle varie Nazionali giovanili con le quali nel 2015 in Perù vinse il titolo mondiale under 18, la sua carriera inizia nella stagione 2015-2016 nel Volleyrò, in B1; nell’anno successivo entra a far parte del Club Italia esordendo in A1 dove, tranne la stagione 2020-21 nella quale si accasò con Macerata in A2 vincendo peraltro la Coppa Italia di categoria, è rimasta fino ad oggi militando in formazioni di livello come Savino Del Bene, Cuneo, Filottrano e – ultima in ordine di tempo - Vallefoglia.

"Sono molto felice di vestire questa nuova maglia – dichiara – perché de Il Bisonte ho sempre sentito parlare bene, sia da atlete che vi hanno giocato nel corso degli anni che dagli addetti ai lavori e so che è una società solida, professionale e con tanta voglia di far bene e di crescere. Fin dai primi contatti non ho avuto dubbi: non è comune trovare un ambiente così coinvolgente come quello che offre questo club con la struttura di Palazzo Wanny. E tutte le volte che sono venuta a giocarci da avversaria mi ha sempre fatto un bellissimo effetto".

Prima il presente, certo. Quindi uno guardo anche al futuro: "Non vedo l’ora di iniziare, di conoscere lo staff, la squadra, la dirigenza e i nostri tifosi per dare il via a questa nuova avventura insieme. Ho delle aspettative di squadra e personali molto importanti e spero che la stagione possa essere ricca di emozioni positive, sta nascendo un gruppo giovane e determinato e sono sicura che questo possa essere un nostro punto di forza che ci possa aiutare a toglierci grandi soddisfazioni".

Poi conclude: "Per quanto mi riguarda mi impegnerò per migliorare sempre di più in palestra e mi sforzerò per far sì che le mie qualità possano essere di supporto per tutto il gruppo".

Franco Morabito