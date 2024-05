Il Bisonte si rifà il trucco. Bendandi nuovo allenatore

Gioventù, identità, entusiasmo e rispetto: l’identikit de Il Bisonte Firenze 2024-25. Ieri il presidente Elio Sità e il patron Wanny Di Filippo hanno presentato il nuovo allenatore Simone Bendandi, il vice Federico Chiavegatti e il preparatore atletico Maurizio Gardenghi: i tre cardini dello staff. Bendandi, ravennate, 47 anni, è al debutto come capo allenatore in A1. Ex palleggiatore con presenze in azzurro, dal 2017 al 2019 è stato vice di Parisi a Scandicci e dal 2018 al 2022 nello staff di Mazzanti in Nazionale; ha allenato per tre stagioni Ravenna in A2 prima di trasferirsi – dal 2022 fino al termine di questa stagione – a Milano, assistente di Marco Gaspari.

Chiavegatti ha lavorato tre anni con Bendandi a Ravenna; è stato il vice di Parisi nel Rapid Bucarest e nell’ultimo anno assistente di Nicola Vettori all’Uni Opole in Polonia. Gardenghi arriva da due stagioni a Casalmaggiore ma ha alle spalle una lunga esperienza.

"Voglio ribadire – ha detto Sità – che la società non ha mai pensato di chiudere o di ridimensionarsi, tanto meno ora, alla vigilia dei 50 anni che la società Azzurra, progenitrice de Il Bisonte, compirà nel 2025". Parlando del presente ha poi proseguito: "Abbiamo allestito una squadra giovane ma con ragazze di grandi prospettive. I tre nuovi dello staff ci sono sembrate le persone giuste per questo progetto. Continueremo a fare le cose in modo serio, cercando di divertirci e di far divertire".

"Sono grato a Sità per avermi dato l’opportunità di allenare in A1; Il Bisonte è una società storica e solida di cui condivido le idee – ha risposto Bendandi –. La squadra dovrà avere spirito di appartenenza e di identità cui tengo tantissimo". "La cosa che chiedo – ha poi aggiunto Di Filippo – è il massimo rispetto reciproco fra lo staff e le ragazze". In chiusura Sità ha accennato anche al settore giovanile: "Volley Art chiude ma ripartiamo con "Il Bisonte Volley Company" che sarà incentrato su tre parole-chiave: educazione, correttezza e crescita.

Franco Morabito