Il calendario. Playoff, si inizia mercoledì: sfida contro Brescia

È chiaro adesso il quadro dei playoff. Si comincia mercoledì con Siena-Brescia, riedizione della semifinale 2021 che vide la vittoria dei Tucani per 3-1. Brescia, pur perdendo a Reggio Emilia, è rimasta al sesto posto approfittando della sconfitta casalinga di Porto Viro con Prata di Pordenone. Gara2 è in programma a Pasquetta, alle 18, mentre l’eventuale gara3, con il fattore campo a disposizione di chi ha la testa di serie migliore, si giocherà domenica 7 aprile. Il calendario dei playoff è stato rivisitato dalla Lega (originariamente gara3 era giovedì 4): le semifinali andranno dal 10 al 17 aprile, la finale dal 21 al 28. I precedenti in stagione fra Siena e Brescia sono uno a testa: in entrambi in casi la sfida è stata vinta al tiebreak dalla squadra che giocava in trasferta. Questi gli altri abbinamenti: Cuneo-Porto Viro, Ravenna-Prata di Pordenone. Grottazzolina, che ha vinto la regular season, è ammessa direttamente alle semifinali nel lato di tabellone che comprenderà anche la vincente della sfida tra Ravenna e Porto Viro. Per Emma Villas, in caso di approdo alla semifinale, ci sarà invece la vincente della serie tra Cuneo e Porto Viro, con fattore campo a sfavore nel caso di vittoria dei piemontesi. Gli abbonamenti per la stagione regolare non sono validi per i playoff e per la Coppa Italia, i tagliandi saranno acquistabili online o alla biglietteria del palasport domani dalle 17 alle 19 e mercoledì dalle 17,30. I costi dei biglietti per la gara di quarti di finale dei play off sono i seguenti: biglietto standard intero per le tribune 1° anello 15 euro, biglietto ridotto (ex abbonati, under 14, over 65 e tesserati Fipav) 9 euro.