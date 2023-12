Il coach ’gioca in casa’. Soli e l’imbattibilità da preservare: "Vogliamo un altro passo in avanti»

L’obiettivo in casa Trento è di altissimo spessore, ovvero quello di preservare l’imbattibilità in campionato che dura dalla prima giornata. Accanto a ciò, Michieletto e compagni vogliono provare a riconquistare il primato in classifica, attualmente in mano a Perugia che conta due punti m anche una partita giocata in più. Insomma, le ambizioni non possono essere nascoste nella tana dei campioni d’Italia, ma Fabio Soli, coach modenesissimo che è alla sua prima occasione su una panchina di alto spessore, non vuole sentir parlare di match facili: "Dopo quella di domenica scorsa a Civitanova, il calendario di SuperLega ci offre un’altra trasferta difficile e stimolante – ha dichiarato l’ex assistente di Daniele Bagnoli –. Giocare al PalaPanini di Modena riserva sempre sensazioni forti che vogliamo vivere pienamente, ben sapendo che questo incontro rappresenterà un passaggio importante del nostro cammino in regular season. Ci arriviamo con alle spalle una settimana di lavoro, in cui abbiamo potuto sviluppare l’attività in palestra, focalizzandoci sia sull’aspetto fisico sia su quello tecnico in previsione del rush finale di 2023 che ci vedrà giocare una partita ufficiale ogni tre giorni sino al 30 dicembre".

Sul fatto che Modena, pur ancora mia vincente contro le squadre che le sono davanti in classifica esclusa Milano, possa rappresentare una mina vagante, Soli non nutre dubbi: "Ci attende una partita molto complicata, perché la Valsa Group è una formazione di valore, che fonde talento ed esperienza al tempo stesso e che sarà sostenuta da un numerosissimo pubblico. Il nostro obiettivo è quello di continuare nel percorso di crescita; vogliamo provare a compiere un ulteriore passo avanti in termini di gioco, di continuità, ma anche di capacità di soffrire di fronte alle difficoltà alle quali sicuramente ci sottoporrà Modena". Insomma, basi diverse per Petrella e Soli, ma una comune parola d’ordine: percorso. Vedremo se i gialloblù sapranno rendere a ostacoli quello dei trentini.

a.t.