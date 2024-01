Il "Consani" sfida la Pallavolo Alfieri Cagliari

Giro di boa per la Pallavolo Grosseto Luca Consani nel campionato di serie B2 femminile. Oggi infatti si chiude il girone d’andata per la formazione di coach Rossano Rossi con l’impegno casalingo contro la Pallavolo Alfieri di Cagliari: appuntamento alle 15 per le maremmane che proveranno a contendere i 3 punti in palio nell’ultima giornata di andata alla formazione cagliaritana. Le cagliaritane occupano saldamente la terza posizione in classifica e sicuramente non sarà come una pas-seggiata sul lungomare di Marina di Grosseto in una serata di luglio. Appuntamento molto importante per le grossetane, reduci da una bellissima vittoria esterna, e che oggi dovranno provare a replicare per centrare la salvezza. Per questo sugli spalti del palazzetto Atleti Azzurri d’Italia di Grosseto è atteso un pubblico importante per supportare la squadra. Intanto domani, sempre al palazzetto grossetano, si terrà il Trofeo Città di Grosseto. Si tratta del primo torneo riservato alla categoria White di Minivolley S3. Il programma della serie B2 femminile: Europea 92 Isernia-Onda Medical San Gallo Roma, La Smeralda-Us Garibaldi, Assi-tec Volleyball-Roma 7 Volley, Volleyrò CdPazzi Roma-Diagnostic Group Ostia, Pallavolo Grosse-to-Pallavolo Alfieri, Volley Friends Roma-Mo. Da. Vbc Viterbo, Audax Idrosistemi-Futura Terracina 92.