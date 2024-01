Il curriculum. Quanti trofei vinti. Sono tre i campionati

Compirà sessant’anni a Natale di quest’anno, Alberto Giuliani, e il suo curriculum parla da solo: tre campionati italiani vinti, due con la Lube nel 2012 e nel 2014, ma soprattutto uno, il primo, con Cuneo nel 2010, l’unico vinto dalla gloriosa società piemontese. Assieme ai tre scudetti una Coppa Italia, tre Supercoppe, una Coppa Cev e poi i successi in Grecia con l’Olympiakos, lo scudetto greco e la Challenge Cup nella stagione scorsa, mentre Modena vinceva la Cev. I successi non si esauriscono qui, perché Giuliani, dopo aver allenato per tre stagioni a Piacenza, ha anche portato la Nazionale della Slovenia a due secondi posti Europei, uno nel 2019 e uno nel 2021, battuto in finale soltanto 3-2 dall’Italia. Le ultime due esperienze sono state entrambe brevi e poco fortunate: da ct della Turchia è stato esonerato soltanto poche settimane fa perché, parole del presidente federale turco "il suo modo di lavorare non era compatibile per il futuro" mentre la formazione bulgara dell’Hebar nella quale aveva iniziato la stagione ha avuto enormi problemi economici, e Giuliani si è quindi liberato praticamente subito.

a.t.