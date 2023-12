Il grande VOLLEY. La Sir Perugia è atterrata in India: a Bangalore comincia la ’missione Mondiale’

PERUGIA – Il mondiale per club 2023 inizia domani in India, con sei delle squadre di club più importanti del pianeta pronte a sfidarsi per conquistare l’ambitissimo titolo iridato. Le partite si svolgeranno nell’arco di cinque giorni consecutivi, con la finale in programma domenica. La città di Bangalore ospita il torneo per la prima volta, ma quella che sta per cominciare è la diciottesima edizione della competizione. Ieri la Sir è atterrata nel continente asiatico ed ha svolto il primo allenamento tecnico, l’esordio sarà giovedì 7 dicembre. Alla vigilia Simone Giannelli (nella foto) dice: "Siamo arrivati qui a Bangalore dopo un lungo e faticoso viaggio ma siamo ovviamente felici di essere qui e di giocarci al massimo una competizione difficile, che si incastra con gli impegni della Superlega italiana, ma molto bella ed importante. Affronteremo degli avversari di alto livello come è giusto che sia in un mondiale per club, il nostro obiettivo è di mostrare la nostra miglior pallavolo". Al termine dell’allenamento pomeridiano anche le parole del coach Angelo Lorenzetti: "Abbiamo due giorni per recuperare energie, per ambientarci e per entrare bene in questo mondiale, una manifestazione a cui teniamo e che dobbiamo affrontare da subito con grande aggressività e lucidità. Ci sono tante avversarie molto pericolose. In più la caratteristica è quella di giocare contro squadre che fanno altri campionati. È un qualcosa che dovremo capire in campo per far funzionare al meglio il nostro volley".

Alberto Aglietti