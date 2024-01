Il gruppo di serie B gioca invece oggi con Santa Croce. La Kabel di Barbieri al tappeto. E resta ultima in classifica

Kabel Volley Prato

1

Emma Villas

3

KABEL VOLLEY PRATO: Berti, Carmagnini, Cecchi, Delli Noci, Lascialfari, Mazzinghi, Mazzoni, Mendolicchio, Nipolli, Postiferi L., Postiferi G., Romei, Sottani A., Sottani M., Tempestini. All. Barbieri.

EMMA VILLAS LA BULLETTA: Barbanera, Fiorenzani, Fontani, Ivanov, Kurtaj, Lazzerini, Mugnai, Palmi, Pellegrini, Peruzzo, Santilli, Severini. All. Monaci.

Arbitri: Massi e Fratoni.

Parziali: 25-21, 17-25; 25-27; 22-25.

La Kabel lotta ma i punti non arrivano. Buona prestazione complessiva della giovanissima formazione di Andrea Barbieri che, opposta nell’anticipo di giovedì ad una Emma Villas alla ricerca di punti per rimanere in scia alle migliori, ha vinto il primo set, ha subito il ritorno degli ospiti nel secondo, per poi perdere ai vantaggi il terzo. Un match nel quale i lanieri hanno compreso le difficoltà del campionato di serie C maschile regionale, dove le avversarie ti puniscono alla minima distrazione. Il ko nella terza frazione è costato carissimo in termini di morale ed energie alla formazione pratese che ha lottato anche nel quarto cedendo però a 22. La Kabel resta ultima in classifica. Passando alla serie B nazionale c’è un derby per chiudere il girone d’andata. La Kabel oggi alle 18 ospita al Keynes Santa Croce. Una gara delicata per Prato che, dopo le sconfitte con Anguillara, prima della pausa, e Foligno, ha perso contatto con la parte del gruppo di squadre che la precede.