Il Lunezia è campione Under 18 : "Orgogliosi di questa squadra"

Grande soddisfazione in casa Lunezia Volley per la vittoria dell’Under 18 femminile nel Campionato territoriale Levante Ligure. Nella finalissima contro la Zephyr Val di Magra, giocata a Ceparana, a trionfare sono state le sarzanesi che, dopo un’avvincente battaglia, si sono imposte 1-3 con i punteggi di 25-23, 17-25, 23-25 e 19-25. Un ottimo traguardo che premia il duro lavoro fatto dalle ragazze, da tutto lo staff tecnico e dalla società. Le biancoblu, guidate al successo da coach Martinelli, coadiuvato da mister Menconi, hanno disegnato un cammino perfetto. Sono partite nel girone A, chiuso al primo posto con 21 punti, insieme a ZephyrVdm, Pallavolo Futura Ceparana, Rainbow Volley Orange, Rainbow Volley Black, Pallavolo Don Bosco, Podenzana Tresana e Futura Avis Mesco. Le prime 4 classificate del raggruppamento A e di quello B sono passate ad una fase successiva, acquisendo i risultati maturati nel girone iniziale. Anche in questo caso il Lunezia Volley ha dimostrato il proprio valore, accedendo alla semifinale contro il Rapallo, sconfitto nettamente 3-0 sia all’andata che al ritorno, e arrivando a giocarsi il tutto per tutto nella finalissima. Per l’occasione si sono trovate nuovamente di fronte le cugine della Zephyr Valdimagra, brave a loro volta ad aver avuto la meglio sull’Admo Lavagna. Ora, dopo il successo in ambito territoriale, a fine aprile prenderà il via il campionato regionale. Le protagoniste dell’impresa, che si sono alternate in tutta la stagione, sono state: il capitano Arianna Poletti, Alice Castagna, Melissa Poli, Emma Giangreco, Flavia Bencaster, Benedetta Quartieri, Camilla Malaspina, Sara Montemagni, Beatrice Aldovardi, Angelica Vocale, Serena Calzetta, Elisa Reggiani, Anita Caruso e i liberi Sara Mozzachiodi e Giorgia Costa. Hanno fatto parte del gruppo fino a gennaio anche Rebecca Menconi e fino a dicembre Giada Maltana, poi entrambe out per infortunio.

"È un titolo importante – dice coach Martinelli – e tutt’altro che scontato. Lo dimostra la finale che ci ha visto andare sotto di un set per poi tirare fuori il carattere e la grinta giusta per ribaltare il risultato, dando vita ad un match entusiasmante. Sono molto orgoglioso di questo gruppo che negli ultimi anni ha sempre detto la sua sul territorio. La testa è già alla fase regionale che ci porrà davanti sfide ancora più complicate". Altrettando entusiasta è il vice allenatore Menconi: "Sono parecchi anni che riusciamo a vincere i Territoriali con Under 13, 15, 16 e Under 18 , nonostante tante nostre ragazze siano andate a giocare in società di categorie ben superiori. Tra le tante: Aurora Del Freo che ora milita nell’Igor Novara, Stella Caruso che veste la maglia del Club Italia e che, essendo di nostra proprietà, ci darà una mano nella fase regionale, Carol Giannelli che, aver vinto con l’Under 15, è andata al Chieri così come Caterina Laporta. Creare giocatrici e riuscire a rimanere sempre all’altezza sarà sempre il nostro obiettivo".

Ilaria Gallione