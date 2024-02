Il mercato dei gialli. Modena è in pole per Gutierrez

Sembra aver subito una virata improvvisa il mercato di Modena Volley, che stanti i colpi anticipati di Luciano De Cecco e Paul Buchegger è alle prese col discorso riguardante il terzo martello e quello sul nodo centrali. L’interessamento per Josè Miguel Gutierrez, martello cubano oggi alla Gioiella Prisma Taranto, è forte e Modena sembra aver sorpassato Milano nella concorrenza per toglierlo alla società pugliese. Il classe 2001 sta chiudendo con grandi numeri la stagione, ed è in ballottaggio con Mergarejo, ma alla fine sembra che l’altro cubano resti all’Allianz, lasciando spazio alla chiusura dell’affare per Modena. Al centro sembra ormai destinata a chiudersi dopo una sola stagione l’avventura di Brehme in gialloblù (destinazione Polonia) ma dopo Podrascanin la società di viale dello Sport ha sondato per Diamantini e Vitelli, ipotizzando così la costruzione di un reparto tutto di italiani che possa, eventualmente, prevedere la permanenza di Dragan Stankovic. Oggi sembra che l’opzione dei centrali italiani sia la preferita. Federici è sotto contratto, sarà confermato o si cercheranno al contempo altre soluzioni nel ruolo di libero (Pace da Trento?); c’è poi da dirimere la questione secondo opposto, visto che sicuramente rimarrà in piedi l’eventuale schema a tre schiacciatori, ma Modena ha bisogno di un cambio di alto profilo in posto due. Se Pinali continuerà nel recuperò potrebbe rimanere lui. Infine capitolo Juantorena: sembrava già trovato l’accordo per il rinnovo, ora la firma è in standby.

a.t.