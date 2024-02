Il protagonista. Brehme elogia il lavoro di Giuliani: "Tutta la squadra su alti livelli»

Protagonista positivo anche domenica, con l’80% in attacco, 2 muri e 2 ace, Anton Brehme si sta prendendo un posto sempre più importante nella struttura di gioco di Alberto Giuliani, che conta molto su di lui soprattutto nel fondamentale del muro: "Abbiamo giocato molto bene con Cisterna – le parole del centrale tedesco – sono tre punti che ci siamo meritati perché la battuta è andata come volevamo e l’atteggiamento è stato positivo per tutto l’arco del match. Credo che siamo tutti felici e siamo pronti per la prossima partita con Taranto che sarà altrettanto importante".

C’è qualche segreto che ha riportato Modena al successo casalingo dopo oltre due mesi di astinenza? "La vittoria? È certamente frutto dell’energia che abbiamo messo in campo ma anche degli ottimi allenamenti fatti in settimana". Infine Brehme si sofferma sul lato personale, su una riscossa che è iniziata col nuovo corso in panchina nei pensieri e nelle parole del posto tre: "Personalmente la mia stagione è stata un po’ difficile sin qui, ma adesso col nuovo coach mi sento meglio, a essere onesti, sono più positivo e sento davvero più energia. Non solo io ho giocato bene però oggi (ieri, ndr), tutta la squadra si è espressa su alti livelli. Mantenendoci su questa linea i risultati arriveranno, ne sono più che certo".

a.t.