Il resto del turno. Bergamo ko in casa al cospetto di Roma. Casalmaggiore guadagna punti

Sconfitta casalinga per la Volley Bergamo 1991 che non è riuscita ad imporsi in rimonta sull’Aeroitalia Smi Roma. Al PalaFacchetti di Treviglio le orobiche, reduci dal pesante successo con Cuneo oltre che dal più che onorevole ko con l’Allianz Vero Volley Milano, hanno cercato di riaprire la corsa ai playoff ma Lorrayna (ancora una volta top scorer con 19 punti) non è riuscita a mandare al tappeto quella che, numeri alla mano, è la rivelazione di questa stagione. La neopromossa capitolina, capace di portare al tie-break due settimane fa niente di meno che Conegliano, non ha tremato quando è stata raggiunta sull’1-1 e anzi ha chiuso i conti con autorevolezza a suon di muri. Decisiva Erblira Bici che ha messo a terra 18 palloni. Bergamo in classifica è così rimasta alle spalle di Casalmaggiore, vittoriosa 3-0 sul campo del Bisonte Firenze, oltre che dall’Uyba Volley Busto Arsizio, che nell’altro anticipo di sabato ha perso in casa di Vallefoglia con lo stesso punteggio. Se non altro anche Cuneo è stata sconfitta dall’Igor Novara ed è così rimasta penultima in zona retrocessione.

VOLLEY BERGAMO-AEROITALIA SMI ROMA 1-3 (20-25, 25-17, 19-25, 21-25) A.G.