Il riscatto di Grottazzolina. Vittoria e allungo in vetta

Yuasa Grottazzolina

3

Castellana Grotte

0

YUASA BATTERY : Cubito, Vecchi, Lusetti, Canella 7, Mattei 9, Bruening 23, Ferragutti, Mitkov, Fedrizzi 13, Marchiani, Roberto Romiti, Marchisio (L1), Cattaneo 5, Foresi (L2) All. Ortenzi.

BCCTECBUS CASTELLANA GROTTE: Compagnoni, Tisoumakas 4, Bermudez 12, Ciccolella 2, Pol 2, Menchetti, Balestra 2, Rampazzo 1, Fanizza, Guadagnini, Cianciotta 12, Battista (L), Iervolino, Ceban All. Cruciani.

Arbitri: Cecconato - Jacobacci.

Parziali: 25-19 (22’), 25-20 (23’), 25-19 (22’).

Torna al successo con il massimo scarto la Yuasa Battery Grottazzolina che archivia la sconfitta rimediata a Porto Viro, batte Castellana Grotta, e chiude gennaio con un pieno pesante e importante per il morale. Un risultato ancora più importante considerando lo stop di Cuneo in casa di Pineto (3-2 per gli abruzzesi) e i due punti guadagnati in classifica nei confronti della seconda. In evidenza soprattutto il muro (ben 10 messi a segno) e il solito Bruening con 23 punti (72% in attacco e tre ace).

Inizio equilibrato prima dell’allungo di Grottazzolina soprattutto a muro (4 nel parziale) e con un Bruening che viaggia all’83% in attacco che controlla sempre al meglio e con Castellana anche fallosa in attacco. Ecco il 25-19 finale. Grotta che non molla la presa e spinge anche nel secondo parziale dove il break arriva fin dai primi punti. Castellana prova a reggere affidandosi a Bemudez, ma il secondo allungo Grotta lo piazza intorno a quota 20 ancora sfruttando il muro (due volte decisivo Mattei e una Marchiani) con lo strappo che vale il 25-20 finale. Terzo parziale con Castellana che tiene ben il campo e rimane attaccata grazie a un Cianciotta difficile da fermare. Grotta non si scompone e il primo allungo lo piazza sul 16-14 costringendo Cruciani al time-out dopo l’ace di Mattei. Grotta allunga, ancora due ace firmati da uno straripante Bruening. E’ l’allungo decisivo e Grottazzolina fa festa con il 25-19 e vale i tre punti.