IL RITORNO. Papà Bernardinho guiderà i verdeoro

Il rumor era nell’aria da tempo, da ieri c’è l’ufficialità. Bernardinho ritornerà sulla panchina del Brasile, a sostituire Renan Dal Zotto, dimessosi all’indomani della qualificazione olimpica del Brasile a Rio a inizio ottobre, in polemica con l’intero ambiente. In panchina per i verdeoro con la prospettiva di tornare sul podio a Parigi 2024, impresa sfumata a Tokyo, torna così il padre di Bruno Rezende, che tornerà ad allenare un figlio che sarà alla sua quinta Olimpiade. I due, insieme, hanno vinto l’oro a Rio 2016. Per Bernardo de Rezende, invece, sarà l’ottava edizione dei Giochi, viste le due già giocate con la Nazionale femminile verdeoro (due bronzi tra Atlanta e Sydney) e le altre cinque con gli uomini comprensivi dei due ori di Atene 2004 e Rio 2016 appunto, entrambi vinti in finale con l’Italia.

a.t.