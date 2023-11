Il team di Castellano gioca bene. Banca Macerata ad alta quota: con Palmi fa la voce grossa

VOLLEY BANCA

3

OMIFER PALMI

0

VOLLEY BANCA : Marsili 3, Orazi, Pahor, Fall 5, Penna, Casaro 17, Sanfilippo 3, Scrollavezza, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 12, Lazzaretto 9. NE: Owusu. Allenatore: Castellano.

OMIFER PALMI: Cotterelli 1, Giuliani, Iovieno 3, Gitto 4, Stabrawa 9, Russo 8, Corrado 13, Rau 1. NE: Donati, Amato, Maccarone, Pellegrino, Carbone. Allenatore: D’Amico.

Arbitri: Angelucci e Grossi.

Parziali: 25-20, 25-21, 25-19.

Note. Macerata 13 battute sbagliate, 10 ace, 9 muri vincenti , 48% in attacco, 63% in ricezione (47% perfette). Palmi: 13 battute sbagliate, 1 ace, 2 muri vincenti , 47% in attacco, 51% in ricezione (34% perfette).

La Volley Banca Macerata fa la voce grossa nella quinta giornata del campionato di A3 di volley e per la Omifer Palmi c’è ben poco da fare. La squadra di coach Castellano gioca bene e controlla la gara respingendo i tentativi ospiti di rientrare in partita. Alla fine la vittoria è la naturale conseguenza della bella prova della formazione maceratese.

Nel primo set la Volley Banca Macerata tenta l’allungo (7-4) e continua a premere sull’acceleratore (15-9). Palmi non ci sta e accorcia le distanze (21-18), ma dopo il time out la formazione di casa riprende a macinare (24-19) quando Zornetta chiude i giochi (25-19).

C’è inizialmente equilibrio nel secondo set quando Macerata prende il largo (16-11). Gli ospiti provano a rientrare in gara, ma ciò è impedito dalla squadra del presidente Gianluca Tittarelli che chiude i giochi (27-17).

Lo spartito è sempre lo stesso nel terzo set: Macerata padrona della situazione (6-2) quando c’è la reazione ospite (15-14), ma gli uomini di coach Castellano accelerano (21-16). La partita è nelle mani di Casaro e compagni che chiudono il set (25-19) e incassano i tre punti in palio, rimanendo nelle zone alte della classifica del girone B della serie A3.