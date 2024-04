Il vicepresidente Mechini. "Non ce l’abbiamo fatta ma onore a noi stessi»

Anche il vicepresidente Mechini ha commentato l’esito di gara 2: "Parlare oggi potrebbe far venire in mente la volpe e l’uva, ma abbiamo detto che quest’anno era importante per tornare a sorridere, l’abbiamo fatto spesso, tenendo la barra dritta. Onore a noi stessi, abbiamo affrontato una grande squadra che ha vinto la regular season e che ci ha messo in difficoltà. Non era facile giocare contro di loro, hanno dei battitori bravissimi e anche in ricezione hanno lavorato molto bene. Non ce l’abbiamo fatta, però dobbiamo sottolineare che abbiamo fatto una grandissima stagione. Non era scontato arrivare fino a questo punto. Rompe le scatole vedere la squadra avversaria festeggiare sul nostro campo, ma si riparte da questa base. Poi ora c’è la Coppa Italia, obiettivo più bello e importante che ci eravamo prefissi a inizio stagione. Non sarà facile tornare in palestra ma dovremo essere bravi per superare il turno e qualificarsi alle Final Four". Era davvero difficile competere con questa Grottazzolina: "Non ho rimpianti – ha assicurato Mechini – tutte le difficoltà che ci hanno accompagnato siamo stati bravissimi a venirne fuori. Adesso dobbiamo elaborare la sconfitta". Come anticipato anche dal presidente Bisogno, si dovrebbe ripartire da buona parte del nucleo che è arrivato in finale playoff: "La volontà è ripartire da buona parte di questo gruppo – ha sottolineato il vicepresidente biancoblù –. Qualcuno andrà via, qualcuno sarà ambito, ma manterremo un’ossatura importante tra titolari e giocatori della panchina. Sicuramente ripartiremo da coach Graziosi e da un gruppo che ha tanta voglia di giocare e mettersi in competizione".