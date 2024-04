"IMG Nottolini fuori dalla lotta alla salvezza, McDonald’s Porcari brilla in serie C, derby vinto dall’Isotta Bevande Porcari in serie D"

In serie "B1" si spengono in maniera praticamente definitiva le speranze di salvezza della IMG Nottolini che cede ancora in uno scontro diretto, questa volta di schianto, sul parquet del Lucky Wind Trevi. Contro le umbre, che in caso di vittoria sarebbero state raggiunte, arriva, invece, un netto ko per 3-0 (25/20, 25/20, 25/19). La Nottolini è ora a -9 dalla salvezza, a tre giornate dalla fine e in svantaggio negli scontri diretti. Salvezza impossibile.

In serie "C" chiusura alla grande di regular season, invece, per McDonald’s Porcari che vince anche sul parquet del Baia del Marinaio Cecina per 1-3 (16/25, 21/25, 25/22, 17/25).

In serie "D" il derby va alle padrone di casa dell’Isotta Bevande Porcari che superano per 3-0 (25/23, 25/12, 25/12) la Pantera. Nona vittoria nelle ultime dieci gare per la seconda squadra della Nottolini, la MAV, che s’ impone a Borgo a Buggiano per 1-3 (20/25, 25/21, 21/25, 22/25) contro il Flora Buggiano. Compie pienamente il suo dovere il Libertas System che s’impone perentoriamente sul parquet del Colle per 0-3 (13/25, 11/25, 19/25). In classifica si rafforza la quinta posizione della MAV Nottolini a 50 punti; l’Isotta Porcari scavalca di due punti, al settimo posto, la Pantera, raggiunta all’ottavo posto dal Libertas System.

Andrea Amato