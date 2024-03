Impresa Stadium, accede ai playout

stadium mirandola

3

salsomaggiore

0

(25/19 25/21 25/21)

STADIUM MIRANDOLA: Rossatti 6, Rustichelli R. 7, Albergati 19, Nasari 7, Bombardi 6, Quartarone 3, Scarpi (L1), Schincaglia, Capua, n.e. Gozzi (L2), Rustichelli M., Scaglioni; all.: Mescoli.

WIMORE SALSOMAGGIORE TERME: Leoni, Scita 11, Alberghini 4, Bulfon 13, Van Solkema 8, Bucciarelli 4, Zecca (L1), Bussolari, n.e. Boschi, Cantagalli M., Beltrami, Riccò, Monica (L2), Conforti; all.: Mattioli.

Arbitri: Cecconato (Villorba/RV) - Marotta (PO).

Note: Durata set 22’ 25’ 28’ per un totale di 75’; Stadium 48 su 75 (B.S. 14, Vinc. 7, Muri 6, E.P. 7); Salsomaggiore 40 su 61 (B.S. 13, Vinc. 3, Muri 5, E.P. 14).

Quella che domenica scorsa sembrava una missione impossibile, si trasforma in una magnifica realtà. Per il secondo anno consecutivo la squadra gialloblù approda all’ultima giornata ai playout, che disputerò da lunedì 1 aprile contro la Geetit Bologna, con ritorno domenica 7, ed eventuale bella, sempre a Bologna, il 10 aprile. Non era facile il compito che attendeva i ragazzi di Mescoli, che mai come ieri sera hanno giocato da squadra, sfruttando i troppi errori di un Salsomaggiore già retrocesso, ma che sembrava deciso ad onorare il proprio ruolo fino in fondo: non era facile perché, oltre alla necessaria vittoria da tre punti della Stadium, serviva anche la sconfitta interna, con conseguente retrocessione diretta, di Garlasco, che di contro riceveva un Brugherio ormai tranquillo, e che, si diceva prima della gara, si sarebbe presentato nel pavese incompleto. Nulla di più falso, i milanesi hanno lottato fino alla fine, strappando la vittoria solo al tie break, con staff e tifosi mirandolesi inchiodati ai telefonini, ma evitando alla Stadium una beffa che sarebbe stata veramente atroce. La squadra mirandolese ha approcciato benissimo la partita, che pure era partita con qualche difficoltà, tanto che la Stadium si è trovata sotto 10-13, prima di riprendere il filo del gioco, e ribaltare un primo set che dopo non ha avuto più storia, in parte condizionato dai troppi errori degli ospiti. Da lì in poi, è stata una discesa per la squadra mirandolese, sempre padrona del gioco, ed avanti nel punteggio, fino ad un meritatissimo 3-0, e all’agognato playout.

I risultati: Savigliano-Acqui 3-0; Sarroch-CUS Cagliari 1-3; Garlasco–Brugherio 2-3; Mantova–Bologna 3-1; Belluno-Motta 3-0; Stadium-Salsomaggiore 3-0; Riposa: S.Donà.

Classifica: Mantova punti 61, San Donà di Piave e Belluno 47, Savigliano 44, Motta 43, CUS Cagliari ed Acqui Terme 36, Brugherio 35, Sarroch 30, Bologna 28, Stadium Mirandola 24, Garlasco 23, Salsomaggiore 15.

Riccardo Cavazzoni