In casa Vtb è tornato il sorriso. Alberti: "Così possiamo salvarci"

"Ci sono cose da sistemare, ma siamo sulla strada giusta". Parola di Gianluca Alberti, direttore tecnico della Vtb Fcredil Bologna e nuovo allenatore delle rossoblù. Ha ereditato la panchina dopo le dimissioni di coach Andrea Zappaterra e al termine di una settimana delicatissima ha condotto in porto la prima vittoria nella Pool Salvezza del campionato di A2 femminile da parte della squadra.

"Ci sono tante cose buone, sulle cui insistere. Ho visto tanti passi in avanti. Ma non dobbiamo dimenticare le cose da mettere a posto. Perché ora ogni punto vale doppio", insiste il tecnico della Vtb, che dopo due ko consecutivi con Soverato e Offanengo, ha strappato un importante 3-2 su Costa Volpino, che ha proiettato Bologna al quarto posto, con due lunghezze di margine sulla sesta, prima delle retrocesse.

Alberti, vittoria per 3-2, dopo essere state avanti 2-1, 10-3 e 19-14. Potevano essere tre punti: due guadagnati o uno perso?

"Due punti conquistati senza dubbio, resi ancor più importanti perché arrivati al termine di una settimana delicata. Il quarto set era da portare a casa, ma guardo il bicchiere mezzo pieno: perso il quarto parziale in quel modo, era più facile crollare che rivincerla. Noi l’abbiamo vinta, segno che mentalmente siamo rimaste in partita e non è il solo segnale positivo".

Quale altro?

"Abbiamo dominato il primo set 25-13, giocando in maniera perfetta: le ragazze non avevano mai approcciato una partita con questi livelli di coraggio e aggressività agonistici. Bel segnale di crescita e da questi elementi dobbiamo ripartire, perché saranno indispensabili in vista della trasferta di domenica a Lecco e di quella di Melendugno, in provincia di Lecce, del 24. Ci attendono due trasferte consecutive con la terza e la quinta: saranno partite importanti in questa pool salvezza, prima della gara casalinga con Olbia che chiuderà il girone di andata della Pool. Abbiamo bisogno anche di un colpo esterno".

Qualcosa di diverso si è visto anche nella distribuzione.

"E’ stata molto brava Federica Saccani, che ha coinvolto più del solito le centrali Neriotti e Tresoldi, che l’hanno ripagata. Questo ha aiutato a scaricare e smarcare le attaccanti di palla alta. Le ragazze hanno giocato una partita da squadra ed è quello che dobbiamo continuare a fare".

Cosa dovrete migliorare per arrivare alla salvezza?

"Spregiudicatezza in attacco. E poi dovremo sistemare alcune delle insicurezze che abbiamo. C’è un lavoro da terminare e una salvezza da raggiungere. Giocando così l’obiettivo sarà alla nostra portata".