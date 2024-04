In corsa per i playoff. L’Invicta riceve il Club Orte

L’Invicta è ancora in corsa per i playoff di serie B maschile. E stasera alle 21 a Marina di Grosseto, nel match contro il fanalino di coda del girone ovvero il Volley Club Orte, il team di Rolando non dovrebbe avere problemi a fare propri i tre punti contro una squadra che ne ha zero in classifica. A tre giornate dalla conclusione, la squadra allenata da Fabrizio Rolando è ancora clamorosamente in corsa per una delle prime due posizioni che valgono l’accesso ai playoff. La seconda classificata, l’Arno Castelfranco, dista in realtà 6 punti, che sui 9 disponibili sembrerebbero un bottino ragguardevole, se non fosse che il calendario abbia riservato per loro un finale di stagione molto complicato, dovendo affrontare nell’ordine la prima, l’Invicta e la quarta forza del campionato, di cui due in trasferta. Non c’è ombra di dubbio che la partita chiave della stagione sarà ovviamente lo scontro diretto fra due settimane che vedrà impegnati i grossetani proprio a Castelfranco, sempre che l’antagonista dei maremmani perda altri punti nelle altre due partite per non rendere vano ogni sforzo. "L’aver reso giocabile ancora la partita – dice il presidente Andrea Galoppi –, è tutto merito della nostra formazione, che pur non avendo le phisique du role della squadra vincente, ha avuto la voglia e la forza di non mollare l’osso, lottando con le unghie su di ogni campo nella piena consapevolezza che ogni partita era per noi potenzialmente una trappola mortale".