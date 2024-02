Interviste. Lo schiacciatore Pierotti è soddisfatto: "Era il nostro obiettivo giocare bene e continuare a vincere. Ottima prestazione»

Marco Pierotti commenta il successo agevole su Castellana Grotte: "Era il nostro obiettivo continuare a fare bene, continuare a vincere – ha detto lo schiacciatore marchigiano –. Non era semplice, dipendeva da noi, volevamo portarla a casa. Volevamo fare noi il gioco, tutti i fondamentali sono andati bene, un’ottima prestazione. Tutte le squadre hanno dei buonissimi giocatori, non li abbiamo sottovalutati". Adesso si entra nella fase caldissima del calendario con le trasferte di Cuneo e Grottazzolina: "Ora ci godiamo un weekend di riposo, poi saremo più carichi mai per Cuneo, Grottazzolina e Porto Viro – ha assicurato Pierotti, autore di 11 punti –, saranno partite molto difficili. Ma siamo pronti, siamo sulla strada giusta, lavoreremo col sorriso, vediamo cosa possiamo fare". Oltre a Cruciani sulla panchina di Castellana Grotte, ieri al Palaestra c’era un’altra vecchia conoscenza del mondo Emma Villas. Era infatti presente Michele Delvecchio, attuale direttore tecnico di Valdimagra Volley (serie B), in passato assistente della prima squadra e allenatore della formazione di Serie C. Delvecchio era a Siena per assistere ad una partita amichevole tra la sua Under 19 e quella della Emma Villas. "Questa è una seconda casa per me, ho passato dei bei momenti qui. È un piacere tornare, oggi da allenatore ma qualche volta anche da spettatore" ha detto Delvecchio al sito ufficiale della società biancoblù. Tra domani e domenica si gioca il resto del ventunesimo turno: prime a scendere in campo saranno Prata di Pordenone e Pineto, domani sera alle 20,30, poi domenica tutti gli altri match. Cuneo, prossima avversaria dei biancoblù, ospita Porto Viro (inizio alle 19). Alla stessa ora in campo anche Santa Croce e Reggio Emilia, mentre la capolista Grottazzolina alle 16 ospita Cantù. Il quadro è completato da Aversa-Ravenna e Ortona-Brescia.

